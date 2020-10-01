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    УЕФА может разрешить проводить еврокубковые матчи при зрителях

    УЕФА рассматривает вопрос возвращения зрителей на стадионы в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Союз готов разрешить проводить еврокубки при зрителях, если на это будет соответствующая санкция местных властей. Руководство УЕФА положительно оценило опыт проведения с болельщиками матча Суперкубка Европы «Бавария»«Севилья» (3:2) на стадионе «Ференц Пушкаш», что может повлиять на положительное решение организации.

    Планируется, что УЕФА объявит о допуске зрителей на матчи в ближайший понедельник.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1431

      acor94 2 часа назад

      Жду МЮ на Газпром арене, посмотрим на легендарный (в прошлом) клуб в живую!

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      Рейтинг: +4820

      maior-60 2 часа назад

      Скажу расхожую фразу: "болельщики - 12-й игрок". Люди соскучились по футболу. Хорошо если разрешат, причем без всяких процентных ограничений.

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