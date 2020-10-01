УЕФА может разрешить проводить еврокубковые матчи при зрителях

УЕФА рассматривает вопрос возвращения зрителей на стадионы в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Союз готов разрешить проводить еврокубки при зрителях, если на это будет соответствующая санкция местных властей. Руководство УЕФА положительно оценило опыт проведения с болельщиками матча Суперкубка Европы «Бавария» – «Севилья» (3:2) на стадионе «Ференц Пушкаш», что может повлиять на положительное решение организации.

Планируется, что УЕФА объявит о допуске зрителей на матчи в ближайший понедельник.