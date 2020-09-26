РПЛ. «Спартак» благодаря дублю Айртона впервые в истории победил «Тамбов»

В матче девятого тура РПЛ «Спартак» на выезде выиграл у «Тамбова» со счетом 2:0.

Оба гола в этой игре забил левый защитник московской команды Айртон Лукас.

Таким образом, «Спартак» впервые в истории победил «Тамбов» (ранее были два поражения) и вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата.

Чемпионат России. РПД. 9-й тур

Тамбов – Спартак (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Айртон, 75; 0:2 – Айртон, 84.

«Тамбов»: Чагров, Каплиенко, Шляков, Таказов (Чичерин, 86), Тетрашвили, Чуперка, Килин, Балашов (Карасев, 46), Грицаенко, Обухов (Онугха, 81), Панченко (Костюков, 81).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Кутепов (Гапонов, 52), Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров (Ещенко, 46), Крал, Бакаев (Соболев, 74), Кокорин (Понсе, 52), Ларссон (Урунов, 86).

Предупреждения: Балашов, 40; Чуперка, 57; Чагров, 82; Каплиенко, 90 – Кутепов, 10; Понсе, 55; Зобнин, 87.

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