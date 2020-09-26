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  • РПЛ. «Спартак» благодаря дублю Айртона впервые в истории победил «Тамбов»

РПЛ. «Спартак» благодаря дублю Айртона впервые в истории победил «Тамбов»

26 сентября 2020, 15:50
137

В матче девятого тура РПЛ «Спартак» на выезде выиграл у «Тамбова» со счетом 2:0.

Оба гола в этой игре забил левый защитник московской команды Айртон Лукас.

Таким образом, «Спартак» впервые в истории победил «Тамбов» (ранее были два поражения) и вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата.

Чемпионат России. РПД. 9-й тур

Тамбов – Спартак (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Айртон, 75; 0:2 – Айртон, 84.

«Тамбов»: Чагров, Каплиенко, Шляков, Таказов (Чичерин, 86), Тетрашвили, Чуперка, Килин, Балашов (Карасев, 46), Грицаенко, Обухов (Онугха, 81), Панченко (Костюков, 81).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Кутепов (Гапонов, 52), Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров (Ещенко, 46), Крал, Бакаев (Соболев, 74), Кокорин (Понсе, 52), Ларссон (Урунов, 86).

Предупреждения: Балашов, 40; Чуперка, 57; Чагров, 82; Каплиенко, 90 – Кутепов, 10; Понсе, 55; Зобнин, 87.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Тамбов Спартак
Комментарии (137)
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B.G.
1601124669
С победой нас!
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bzfar
1601124677
Всех КБ с победой! Два чудесных гола Лукаса))
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slavа0508
1601124730
С Победой парни!!!!!Игра тяжёлая конечно была с позиционными атаками проблема,,Айртон красавец сегодня,,,
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Фк Спaртaк Москвa
1601124732
с победой братья!!!
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SPACE TRUCKIN
1601124778
всех КБ С ПОБЕДОЙ!
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oyabun
1601124877
Айртон!!! До чего же хорош, чертяка! Мы всё таки сделали Тамбов. Всех КБ с Победой!
Ответить
zigbert
1601125471
С победой болельщики Спартака!!! Неожиданная развязка получилась. Трудно было взломать оборону Тамбова. Были моменты и у Тамбова и очень опасные. Айртон красавчик. Сегодня его день.
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slavа0508
1601128125
Лукас просто красава,два гола а ещё не засчитанный гол с его передачи,,но это не отменяет необходимости правого защитника и диспетчера,,,,очень тяжело с обороняющимися командами играем на тоненького,,,
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Из Твери Леха
1601131070
По ходу в этом сезоне свинтусы высоко будут, а это значит что в следующем евро-сезоне мы снова увидим еврокубковое позорище.
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Мага 13
1601131192
всех КБ с победой! Айртон красавелла, два положил! прям впору в нападение переводить игрока, молодец)
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