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    РПЛ. «Спартак» благодаря дублю Айртона впервые в истории победил «Тамбов»

    В матче девятого тура РПЛ «Спартак» на выезде выиграл у «Тамбова» со счетом 2:0.

    Оба гола в этой игре забил левый защитник московской команды Айртон Лукас.

    Таким образом, «Спартак» впервые в истории победил «Тамбов» (ранее были два поражения) и вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата.

    Чемпионат России. РПД. 9-й тур

    Тамбов – Спартак (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Айртон, 75; 0:2 – Айртон, 84.

    «Тамбов»: Чагров, Каплиенко, Шляков, Таказов (Чичерин, 86), Тетрашвили, Чуперка, Килин, Балашов (Карасев, 46), Грицаенко, Обухов (Онугха, 81), Панченко (Костюков, 81).

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Кутепов (Гапонов, 52), Жиго, Айртон, Зобнин, Умяров (Ещенко, 46), Крал, Бакаев (Соболев, 74), Кокорин (Понсе, 52), Ларссон (Урунов, 86).

    Предупреждения: Балашов, 40; Чуперка, 57; Чагров, 82; Каплиенко, 90 – Кутепов, 10; Понсе, 55; Зобнин, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:50
    Комментарии125
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      Рейтинг: +2666

      erma 12 минут назад

      Два притопа, три прихлопа, два отскока, спасибо Айртону за два гола. Давайте будет откровенны: игра Спартака не то что далека от совершенства, ее практически нет вообще. Оба гола были не логическим результатом какой-то красивой комбинации, а смеси везении и классных индивидуальных действий отдельных игроков. Все же, противника нужно уничтожать на классе, а не на везении.

      2
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      Рейтинг: +2273

      a_who 14 минут назад

      С победой друзья !

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      Рейтинг: +2273

      a_who 15 минут назад

      С

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      Рейтинг: +478

      Kokmarov 17 минут назад

      Спартак побежал, не так еще как в чемпионском году, но побежал...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2146

      minaev23 36 минут назад

      С победой Спартак!!!! Так держать!!!

      5
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      Рейтинг: +3287

      afw13 1 час назад

      всех КБ с победой!
      Айртон красавелла, два положил! прям впору в нападение переводить игрока, молодец)

      12
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      Рейтинг: +2392

      vsespartak01 > afw13 58 минут назад

      сейчас из питера вонь польется !армонстейдж уже серет минусами!тьфу на тебя бездарь уева

      5
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      Рейтинг: +8280

      Persona_non_Grata > vsespartak01 25 минут назад

      А что ты ожидал от них - благоухание роз ? Оттуда ничего кроме вони быть не может по определению (((

      2
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      Рейтинг: +4716

      Krossmen73 1 час назад

      Смешно слышится "впервые победили Тамбов..".Но как ни странно такое в футболе тоже бывает.Есть команды которые ну никак не получается обыграть не смотря на разницу в классе и подборе игроков.Посему сегодняшняя победа однозначно плюс в нашу копилку.В игре есть огрехи(куда ж без них у КБ),но самое главное что есть результат и набранные очки! Айртон молодчага - выручил команду!Всех КБ с победой!

      8
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      Рейтинг: +1918

      Из Твери Леха 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      По ходу в этом сезоне свинтусы высоко будут, а это значит что в следующем евро-сезоне мы снова увидим еврокубковое позорище.

      -8
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      Рейтинг: +2392

      vsespartak01 > Из Твери Леха 1 час назад

      позорище это ты со своими безмозглыми комментами!леха ты полный профан ведь?согласен?и твои друзья алармы с клонами!мы выиграли и вам большая печаль!вы тоже наверное !идет настоящая борьба за медали!все довольно ,только вы -стадо питерских недо все обгаживаете !все хорошее!делая сайт гадким мерзким и ужасным!с позволения админов !очень стыдно за зенит с такими недоболелами как ты!!

      9
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      Рейтинг: +1918

      Из Твери Леха > vsespartak01 1 час назад

      Ты пока готовь оправдательный текст для матча с Сант-галленом или Легий. Не торопись только, еще целый сезон впереди.

      -3
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      Рейтинг: +2392

      vsespartak01 > Из Твери Леха 1 час назад

      еще раз доказываешь,что тебе к психотерапевту надо!проверься!с тобой что то не так!

      6
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      Рейтинг: +3853

      Виталий Орехов > Из Твери Леха 13 минут назад

      Леха, "У тебя папа, мама был? Был. Зачем ты такой злой? Зачем как собака?"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1112

      омск55 1 час назад

      Ну всё можно медали заказывать

      0
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      Рейтинг: +5242

      subbotaspartak 1 час назад

      Айртон забивал, когда на поле было 3 нападающих. А если и они начнут забивать...

      8
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      Рейтинг: +11102

      KLIM777 > subbotaspartak 1 час назад

      Логика как у ребенка))

      2
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