Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо получил новый игровой номер.

Ранее бразильцу принадлежала «семерка», которая перешла форварду Антуану Гризманну. Теперь же хавбек выбрал цифру «14».

Ранее Коутиньо уже играл за «Барсу» под 14-м номером – сразу после перехода в январе 2018 года и до конца сезона-2017/18.

New number looks good on you, @Phil_Coutinho pic.twitter.com/P4IfZ96FIg