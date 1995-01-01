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    «РБ-Спорт»: власти Мордовии хотят перебазировать «Тамбов» в Саранск

    Власти Мордовии рассматривают вариант с переводом «Тамбова» в Саранск, пишет «РБ-Спорт».

    В республике хотят возродить профессиональный футбол: после вылета «Мордовии» в ФНЛ клуб не стал заявляться на первенство ПФЛ.

    Для клуба РПЛ в Мордовии есть необходимая инфраструктура, построенная к чемпионату мира 2018 года. «Тамбов» же испытывает проблемы с финансированием и инфраструктурой – местный стадион не соответствует требованиям РПЛ, из-за чего команде приходится играть в Саранске.

    • Ранее «Тамбов» вел переговоры о переезде в Нижний Новгород, при этом «Нижний Новгород» должен был переехать в Тамбов.
    • Тамбовчане идут в РПЛ на 13-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:10
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8370

      paracetamol 9 минут назад

      Нижний лучше, миллионник все-таки!

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      Рейтинг: +6348

      Сильвербой 34 минуты назад

      Очень похоже на нашу страну!!! Вот если бы не знал, то все равно сразу бы сказал, что это в России!!!

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    • ...
      Рейтинг: +2494

      absent32 1 час назад

      а когда Тамбов перебазируется, то от него откажутся как отказались от Мордовии. и минус еще один профклуб. Где гарантия, что власти и какие то спонсоры республики будут лучше властей Тамбовской области? В Тамбове как то тащат этот клуб, а в Мордовии забили. А теперь они решили тут переманить готовенький клуб к себе. Ща Тамбов доведет стадик до ума и уже начнет радовать своих поклонников

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      Рейтинг: +8370

      paracetamol > absent32 10 минут назад

      Во, точно, это я хотел написать!

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      Рейтинг: +3234

      TOMSON 1 час назад

      За Налоги жителей Тамбова на футбол будут ходить в Саранске. Офигенская новость

      1
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      Рейтинг: +2016

      Nerlinger > TOMSON 41 минуту назад

      Так и так там на него ходят!!! Человек 100 . .

      0
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      Рейтинг: +1269

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Руководство хочет, что бы клуб в Саранске назывался Тамбов? Как минимум странно. И финансирование, кто будет кормить Саранск или оба?

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