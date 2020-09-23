«РБ-Спорт»: власти Мордовии хотят перебазировать «Тамбов» в Саранск

Власти Мордовии рассматривают вариант с переводом «Тамбова» в Саранск, пишет «РБ-Спорт».
В республике хотят возродить профессиональный футбол: после вылета «Мордовии» в ФНЛ клуб не стал заявляться на первенство ПФЛ.
Для клуба РПЛ в Мордовии есть необходимая инфраструктура, построенная к чемпионату мира 2018 года. «Тамбов» же испытывает проблемы с финансированием и инфраструктурой – местный стадион не соответствует требованиям РПЛ, из-за чего команде приходится играть в Саранске.
- Ранее «Тамбов» вел переговоры о переезде в Нижний Новгород, при этом «Нижний Новгород» должен был переехать в Тамбов.
- Тамбовчане идут в РПЛ на 13-м месте.
Источник: «РБ-Спорт»