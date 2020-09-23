«РБ-Спорт»: власти Мордовии хотят перебазировать «Тамбов» в Саранск

Власти Мордовии рассматривают вариант с переводом «Тамбова» в Саранск, пишет «РБ-Спорт».

В республике хотят возродить профессиональный футбол: после вылета «Мордовии» в ФНЛ клуб не стал заявляться на первенство ПФЛ.

Для клуба РПЛ в Мордовии есть необходимая инфраструктура, построенная к чемпионату мира 2018 года. «Тамбов» же испытывает проблемы с финансированием и инфраструктурой – местный стадион не соответствует требованиям РПЛ, из-за чего команде приходится играть в Саранске.