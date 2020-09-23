Игроки «Реала» отказались от премиальных в миллион евро

Футболисты «Реала» решили помочь своему клубу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса.
«Реал» понес в пандемию серьезные убытки ввиду отсутствия зрителей и коммерческих контрактов. Как пишет COPE, игроки отказались от премиальных за победу в Примере и Суперкубке Испании в прошлом сезоне.
Каждый из футболистов мадридского клуба должен был получить 700 тысяч евро за победу в чемпионате и 300 тысяч – за Суперкубок.
- Сообщалось, что потери «Реала» оцениваются в 100-230 миллионов евро.
- Мадридцы начали сезон с ничьей в матче с «Реал Сосьедадом».
Источник: COPE