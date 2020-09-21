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    Игроки «Реала» отказались от премиальных в миллион евро

    Футболисты «Реала» решили помочь своему клубу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса.

    «Реал» понес в пандемию серьезные убытки ввиду отсутствия зрителей и коммерческих контрактов. Как пишет COPE, игроки отказались от премиальных за победу в Примере и Суперкубке Испании в прошлом сезоне.

    Каждый из футболистов мадридского клуба должен был получить 700 тысяч евро за победу в чемпионате и 300 тысяч – за Суперкубок.

    • Сообщалось, что потери «Реала» оцениваются в 100-230 миллионов евро.
    • Мадридцы начали сезон с ничьей в матче с «Реал Сосьедадом».

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    Источник: COPE

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