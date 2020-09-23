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  • Газзаев: «Футболисты – не самые богатые люди. Олигархи получают больше»

Газзаев: «Футболисты – не самые богатые люди. Олигархи получают больше»

23 сентября 2020, 09:59
22

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев убежден, что футболисты заслуживают большие гонорары.

«Если во всем мире футболисты получают громадные деньги и большие гонорары, для этого есть какие-то основания. Футболисты тоже приносят пользу стране, выступая на международной арене. Кроме того, они не самые богатые люди, если уж на то пошло. Наши олигархи получают еще больше футболистов, почему вы не говорите, чтобы врачи получали, как олигархи? Чтобы поднять зарплату врачам правительство сейчас делает всe возможное», – сказал Газзаев в интервью «БИЗНЕС Online».

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия Газзаев Валерий
Комментарии (22)
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111Hunter111
1600845186
если сравнить зарплату 95% населения России и футболистов, то они олигархи.
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Skull_Boy
1600845588
Олигарх на то и олигарх, который основал свое дело, поднял его и развивает в дальнейшем свой бизнес зарабатывая при этом, и взять например Кокорина тупое е_6ло от которого толку нет и ничего никогда не добьется
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MEHROJ ЗЕНИТ
1600847249
Депутаты такие же Толку нет но все богатые
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derrik2000
1600847814
Валерик как всегда: если что скажет, так вольно или невольно задумываешься: 1. О его умственном развитии 2. А в какой стране он, собственно, живёт и выходит ли просто на улицу?
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Валерий2705
1600848810
П.и.з.д.а, старый совсем в магазин. На такого убогого даже обижаться не стоит.
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NewLife
1600849954
Блеснул умом на уровне зюбы и медведева.
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basil2591
1600851056
Валера, спустись на землю... совсем там в Думе нюх потерял.
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vladimir-7
1600853243
Газзаев, ты видимо по-привычке, то президенту лизнёшь, вот теперь о правительстве вспомнил и лизнул. Обрати внимание, что все врачи и футболисты на работу не приезжают на российских автомобилях, а вот простой рабочий только к пенсии может купить дешевые Жигули и то если всю свою жизнь во всем себе будет ограничивать. Ты сам-то уселся в теплое кресло ГД и тебя от туда не выкорчевать, выйди из ГД и пройдись не по Охотному ряду, а по спальному району или съезди на периферию России и посмотри как живут (существуют) простые наши граждане и не из окна автомобиля, а пешочком и открой свои глаза и включи остатки ума, если они остались.
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paracetamol
1600854121
Футболисты зарабатывают, а олигархи воруют. Так что естественное положение дел. Кто не работает, тот ест, как сказал дедушка Ленин.
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Viper for CSKA
1600855058
Олигархи обкрадывают населения, получая миллиарды, а самопровозглашенная "элита" - политики, спортсмены, актеры, писатели и тд. с этого прекрасно кормятся, развлекая богатье и отупляя население. Толку для рабочего человека что от одних, что от других - нет никакого. Пользу приносят рабочие, врачи, шахтеры, ученые, учителя, водители, слесари, но никто из них о таких суммах даже мечтать не может. И тут появляется депутат Газзаев и ещё имеет наглость людям "объяснять", как всё устроено, оправдывать заоблачные "заработные платы" местных футболеров в нищающей стране. Как только не стыдно вообще на голубом глазу подобное выдавать.
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