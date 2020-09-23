Газзаев: «Футболисты – не самые богатые люди. Олигархи получают больше»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев убежден, что футболисты заслуживают большие гонорары.

«Если во всем мире футболисты получают громадные деньги и большие гонорары, для этого есть какие-то основания. Футболисты тоже приносят пользу стране, выступая на международной арене. Кроме того, они не самые богатые люди, если уж на то пошло. Наши олигархи получают еще больше футболистов, почему вы не говорите, чтобы врачи получали, как олигархи? Чтобы поднять зарплату врачам правительство сейчас делает всe возможное», – сказал Газзаев в интервью «БИЗНЕС Online».