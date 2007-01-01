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    Газзаев: «Футболисты – не самые богатые люди. Олигархи получают больше»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев убежден, что футболисты заслуживают большие гонорары.

    «Если во всем мире футболисты получают громадные деньги и большие гонорары, для этого есть какие-то основания. Футболисты тоже приносят пользу стране, выступая на международной арене. Кроме того, они не самые богатые люди, если уж на то пошло. Наши олигархи получают еще больше футболистов, почему вы не говорите, чтобы врачи получали, как олигархи? Чтобы поднять зарплату врачам правительство сейчас делает всe возможное», – сказал Газзаев в интервью «БИЗНЕС Online».

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    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: -1105

      Бoрат 1 минуту назад

      " Футболисты тоже приносят пользу стране, выступая на международной арене " - Это смотря как выступать , иногда только вред , позоря ее .

      0
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      Рейтинг: +8511

      alex1951 4 минуты назад

      Ишь ты, Спасатель Наций Газзаев! С чего бы вдруг?
      Не срослось ,где то в ГОСДУРЕ?
      Ну так,давай всех футболеров на всеобщую забастовку,с лозунгами : Будут бабки,будет и футбол....Газзаев - лучший.....Газзаева в Президенты.........Олигархов послами в страны Океании! Ну и тд....

      0
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      Рейтинг: +559

      MEHROJ ЗЕНИТ 7 минут назад

      Депутаты такие же
      Толку нет но все богатые

      0
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      Рейтинг: +499

      амани 7 минут назад

      олигархи получают больше футболистов.......да . не ужели......такой бред несет ахахаха

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      Рейтинг: +2540

      raritet 8 минут назад

      как можно сравнивать человека, делающего деньги в буквальном смысле при помощи идей, работы и человека , получающего деньги из кармана этого же олигарха или гос корпорации. Все это говорит только о том, что бывшему тренеру нужно учиться азам политэкономии.

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      Рейтинг: +9969

      Skull_Boy 34 минуты назад

      Олигарх на то и олигарх, который основал свое дело, поднял его и развивает в дальнейшем свой бизнес зарабатывая при этом, и взять например Кокорина тупое е_6ло от которого толку нет и ничего никогда не добьется

      1
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      Рейтинг: +1487

      altezzik 40 минут назад

      Футболисты получают столько, сколько им платят. Виновата система.

      0
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      Рейтинг: +183

      111Hunter111 41 минуту назад

      если сравнить зарплату 95% населения России и футболистов, то они олигархи.

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      Рейтинг: +1930

      bzfar > 111Hunter111 35 минут назад

      В точку!!!

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      Рейтинг: +4592

      nik55 > 111Hunter111 9 минут назад

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