Главные новости дня. «Спартак» планирует подписать Орье или Хюсая, агенты Зелимхана Бакаева предложили игрока «Динамо»

Вилков – главный судья матча ЦСКА – «Локомотив».

Журналист Лонгари: «Спартак» хочет арендовать Орье с правом выкупа.

Арустамян: в случае срыва сделки с Орье «Спартак» подпишет Хюсая.

Мората прибыл на медосмотр перед переходом в «Ювентус».

Официально: Видаль перешел из «Барселоны» в «Интер».

«СЭ»: агенты Бакаева предложили его «Динамо». Зелимхана не устраивают условия контракта со «Спартаком».

«Ротору» засчитано техническое поражение в матче с «Ростовом».

Неймара и Альвареса могут дисквалифицировать за расистские оскорбления до конца года.

РФС: VAR ошибочно не определил офсайд в моменте с голом Дзюбы.

Президент «Урала»: «Матюнин он и есть Матюнин! Вся страна видела офсайд у Дзюбы, а он – нет».