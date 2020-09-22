Главные новости дня. «Спартак» планирует подписать Орье или Хюсая, агенты Зелимхана Бакаева предложили игрока «Динамо»

Вилков – главный судья матча ЦСКА – «Локомотив».
Журналист Лонгари: «Спартак» хочет арендовать Орье с правом выкупа.
Арустамян: в случае срыва сделки с Орье «Спартак» подпишет Хюсая.
Мората прибыл на медосмотр перед переходом в «Ювентус».
Официально: Видаль перешел из «Барселоны» в «Интер».
«СЭ»: агенты Бакаева предложили его «Динамо». Зелимхана не устраивают условия контракта со «Спартаком».
«Ротору» засчитано техническое поражение в матче с «Ростовом».
Неймара и Альвареса могут дисквалифицировать за расистские оскорбления до конца года.
РФС: VAR ошибочно не определил офсайд в моменте с голом Дзюбы.
Президент «Урала»: «Матюнин он и есть Матюнин! Вся страна видела офсайд у Дзюбы, а он – нет».
Источник: Бомбардир.ру