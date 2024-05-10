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    Адиев сделал заявление о своем будущем в «Ахмате»

    Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

    – У вас контракт до конца сезона. Были ли переговоры по поводу возможного продления?

    – Нет, пока никаких разговоров не было. Нужно было решить задачу – мы ее решили, а дальше будет видно. Пока ни о чем не говорили.

    • Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля.
    • До лета тренер совмещает посты в клубе и сборной Казахстана.
    • Под его руководством грозненцы одержали 5 побед подряд в РПЛ и повторили клубный рекорд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.05.2024 21:49
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    Комментарии (9)
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    Алимпаша-Геримов-yandex
    1715367856
    Магомед Адиев, наш Хаби Алонсо,а для нас даже лучше,надеюсь он будет тренером хотя бы на след.сезон
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    paracetamol
    1715373263
    После таких тренеров команды обычно ломаются!
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    ЗаЖиМ
    1715373490
    Трави команды, оскорбляй судей, включай связи .. тафай, тафай...
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    odessakmv
    1715377070
    а в следующем так скупать, как сейчас, чтобы остаться, не будут!
    Ответить
    Zoge
    1715406934
    Видно сразу головой думает!
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    Январь 59
    1715412105
    Адиев сделал заявление о своём будущем:"Пока ничего не известно". Очень сильное и далеко идущее заявление. Бомбардир , ну хватит рисовать многообещающие заголовки с пустышкой в статье.
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