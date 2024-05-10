Адиев сделал заявление о своем будущем в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

– У вас контракт до конца сезона. Были ли переговоры по поводу возможного продления?

– Нет, пока никаких разговоров не было. Нужно было решить задачу – мы ее решили, а дальше будет видно. Пока ни о чем не говорили.

Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля.

До лета тренер совмещает посты в клубе и сборной Казахстана.

Под его руководством грозненцы одержали 5 побед подряд в РПЛ и повторили клубный рекорд.

Разыгрываем виниловые фигурки Клоппа и Гвардиолы в нашем телеграм-канале – успейте забрать великих тренеров себе!