Адиев сделал заявление о своем будущем в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос о своем будущем в клубе.
– У вас контракт до конца сезона. Были ли переговоры по поводу возможного продления?
– Нет, пока никаких разговоров не было. Нужно было решить задачу – мы ее решили, а дальше будет видно. Пока ни о чем не говорили.
- Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля.
- До лета тренер совмещает посты в клубе и сборной Казахстана.
- Под его руководством грозненцы одержали 5 побед подряд в РПЛ и повторили клубный рекорд.
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