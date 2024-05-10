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    • Осинькин прокомментировал домашнее поражение «Крыльев» от «Ахмата»

    Осинькин прокомментировал домашнее поражение «Крыльев» от «Ахмата»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча 28-го тура РПЛ против «Ахмата».

    • Самарцы потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.
    • Команда осталась на 6-м месте в таблице чемпионата.

    – В первом тайме владели инициативой, но пропустили в концовке. С чем это связано?

    – С тем, что пропустили в конце тайма. Соперник выбрал контратакующую манеру, понятно, что будут ситуации, когда они могут выйти 2 в 2, какая‑то ошибка позволит им выйти в контратаку.

    К сожалению, мы сломали в этот момент свою игру, во втором тайме допустили похожую ошибку и не смогли ввязаться в борьбу за очки. В какой‑то момент казалось, что возвращаемся, но…

    Первый тайм был неплохой, но мало было непосредственно агрессии. Мало скорости, пространства не оставалось, «Ахмат» низко оборонялся. Раз не забили – значит, не смогли.

    – Можно ли сказать, что «Крылья Советов» не были готовы к такой игре «Ахмата»?

    – Мы готовились именно к такой игре, но пропустили контратаку. Говорили про атаки соперника, какими они могут быть. Так получилось, надеялись сами забить.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.05.2024 21:30
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1715367151
    ...да ладно, всё нормально. И у Крылышек бывает - "бяк-бяк-бяк-бяк"...
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    Алимпаша-Геримов-yandex
    1715368033
    Им крылышки то подрезали терекчане,вот и не смогли высоко взлететь)))
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    WILDLING_HRUNDEL
    1715374370
    Переиграли вас грозненцы
    Ответить
    zigbert
    1715414423
    Вроде бы играли неплохо,имели преимущество но пропущенный гол стал холодным душем для Крыльев.Сразу пропала уверенность в своих силах. Ну и грубые ошибки в обороне.
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