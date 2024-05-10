Осинькин прокомментировал домашнее поражение «Крыльев» от «Ахмата»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги проигранного матча 28-го тура РПЛ против «Ахмата».

Самарцы потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.

Команда осталась на 6-м месте в таблице чемпионата.

– В первом тайме владели инициативой, но пропустили в концовке. С чем это связано?

– С тем, что пропустили в конце тайма. Соперник выбрал контратакующую манеру, понятно, что будут ситуации, когда они могут выйти 2 в 2, какая‑то ошибка позволит им выйти в контратаку.

К сожалению, мы сломали в этот момент свою игру, во втором тайме допустили похожую ошибку и не смогли ввязаться в борьбу за очки. В какой‑то момент казалось, что возвращаемся, но…

Первый тайм был неплохой, но мало было непосредственно агрессии. Мало скорости, пространства не оставалось, «Ахмат» низко оборонялся. Раз не забили – значит, не смогли.

– Можно ли сказать, что «Крылья Советов» не были готовы к такой игре «Ахмата»?

– Мы готовились именно к такой игре, но пропустили контратаку. Говорили про атаки соперника, какими они могут быть. Так получилось, надеялись сами забить.