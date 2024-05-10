Тренер «Ахмата» Адиев объяснил секрет пяти побед подряд в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал последние результаты своей команды.

Сегодня грозненцы на выезде обыграли «Крылья Советов» (2:0).

Для них это 5-я подряд победа в РПЛ.

«Ахмат» повторил клубный рекорд по выигрышной серии в чемпионате.

– Команду можно поздравить с решением задачи?

– Мы, наконец, можем выдохнуть. Как я до игры сказал, мы можем весь тур уже посмотреть, не завися от каких‑либо результатов.

В чем самое большое счастье человека, в данной ситуации команды? Когда ты ни от чего не зависишь, ты зависишь только от себя.

Парни это сделали, главную задачу решили. Но есть еще две игры, есть чемпион, который к нам приезжает. Это заключительные игры чемпионата, будем готовиться.

– В чем секрет пяти побед подряд?

– Ничего нового не скажу: команда. Ты можешь быть великим тактиком, но если у тебя нет команды, ты никогда свои идеи не воплотишь.

Я рад, что команда сплотилась. Мне приятно, что футболисты слышат задачи тренерского штаба и стараются их выполнять. Все вкупе это дает результат.