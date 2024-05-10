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    • Тренер «Ахмата» Адиев объяснил секрет пяти побед подряд в РПЛ

    Тренер «Ахмата» Адиев объяснил секрет пяти побед подряд в РПЛ

    Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев прокомментировал последние результаты своей команды.

    • Сегодня грозненцы на выезде обыграли «Крылья Советов» (2:0).
    • Для них это 5-я подряд победа в РПЛ.
    • «Ахмат» повторил клубный рекорд по выигрышной серии в чемпионате.

    – Команду можно поздравить с решением задачи?

    – Мы, наконец, можем выдохнуть. Как я до игры сказал, мы можем весь тур уже посмотреть, не завися от каких‑либо результатов.

    В чем самое большое счастье человека, в данной ситуации команды? Когда ты ни от чего не зависишь, ты зависишь только от себя.

    Парни это сделали, главную задачу решили. Но есть еще две игры, есть чемпион, который к нам приезжает. Это заключительные игры чемпионата, будем готовиться.

    – В чем секрет пяти побед подряд?

    – Ничего нового не скажу: команда. Ты можешь быть великим тактиком, но если у тебя нет команды, ты никогда свои идеи не воплотишь.

    Я рад, что команда сплотилась. Мне приятно, что футболисты слышат задачи тренерского штаба и стараются их выполнять. Все вкупе это дает результат.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.05.2024 20:20
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Алексей З
    1715362881
    Респект тренеру !!!
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    qwertyйцукен
    1715363358
    В чем секрет---иногда отравить, иногда купить.Гы гы
    Ответить
    mihail200606
    1715364991
    Политический момент..надо оставить в рпл..
    Ответить
    ...уефан
    1715364992
    ...ну, что тут скажешь, в тему Адиев зашёл...
    Ответить
    mutabor0992
    1715366847
    Деньги.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1715371142
    Адиев-браво!
    Ответить
    Валя Ромашина
    1715425669
    Вагон денег .
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    Россия
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