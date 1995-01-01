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    Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Боруссию» М, «Хоффенхайм» обыграл «Кельн» и другие результаты первого тура

    Дортмундская «Боруссия», равно как и «Бавария», победила в первом туре Бундеслиги. Дубль оформил Эрлинг Холанд.

    «Айнтрахт» не справился с новичком из Билефельда. Арендованный у «Спартака» Гус Тиль не сыграл за «Фрайбург» из-за травмы.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур

    Боруссия Д – Боруссия М – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рейна, 35; 2:0 – Холанд, 54 (с пенальти); 3:0 – Холанд, 77.

    Айнтрахт – Арминия – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Суку, 51; 1:1 – Силва, 62.

    Вердер – Герта – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Пекарик, 42; 0:2 – Лукебакио, 45+2; 0:3 – Кунья, 62; 1:3 – Зелке, 69; 1:4 – Кордоба, 90.

    Кельн – Хоффенхайм – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Крамарич, 4; 1:1 – Андерсон, 22; 1:2 – Крамарич, 45+3 (с пенальти); 2:2 – Дрекслер, 86; 2:3 – Крамарич, 90+2.

    Унион – Аугсбург – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Варгас, 41; 1:1 – Бюлтер, 75; 1:2 – Грегорич, 82; 1:3 – Хан, 89.

    Штутгарт – Фрайбург – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Петерсен, 8; 0:2 – Салаи, 26; 0:3 – Грифо, 48; 1:3 – Калайджич, 71; 2:3 – Вамангитука, 81.

    Календарь Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1209

      Marley Bob 1 час назад

      В стартовом,принципиальном матче чемпионата Фавр доверяет место в основе сразу двум новичкам,которым всего по 17 лет!завидный кредит доверия.и он полностью оправдал себя.

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