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  • Егоров: «Весь май-июнь «Динамо» делало все, чтобы прошлый ковидный чемпионат не возобновился»

Егоров: «Весь май-июнь «Динамо» делало все, чтобы прошлый ковидный чемпионат не возобновился»

18 сентября 2020, 19:56
14

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, что «Динамо» не стремилось возобновлять прошлый сезон РПЛ. Дело в том, что на момент остановки турнира команда занимала место, дающее право на Лигу Европы.

«Динамо» весь май-июнь делало все, чтобы прошлый ковидный чемпионат не возобновился. Обзванивало клубы, создавало общественное мнение. Чемпионат возобновился, и «Динамо» все-таки заняло то место, которое позволяет играть в Лиге Европы. Накануне мы увидели, как «Динамо» к этому турниру подготовилось», – сказал инсайдер.

  • Во втором отборочном раунде Лиги Европы «Динамо» вылетело от грузинского «Локомотива» (1:2).
  • Средняя годовая зарплата игроков «Локомотива» – 10 тысяч долларов в год. В «Динамо» есть зарплата 3 миллиона евро в год.
  • Сейчас «Динамо» идет в РПЛ пятым.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (14)
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Ганнибал Лектор
1600451423
Кто проживает на Дне океана? - московская Динама!
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Shotlandets86
1600451543
Продажный журнасвин пукнул, бомжарня глорская тут как тут. Вот умора, конечно.)))
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Vratarь
1600455732
Скажем честно, на месте "Динамо" мог быть (и ежегодно бывает) любой наш клуб.
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absent32
1600456244
с таким составом нужно было проходить... это не позор Динамо... это гавно весь любимый российский футбол!!!
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portero
1600456385
вот суета с Динамо опять провалом завершится, опять там чинуши не футболом занимаются, а решалками и освоением.....
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zigbert
1600620532
Что поделаешь. В футбол иногда выигрывает команда не имеющая большого количества нулей в стоимости игроков.
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