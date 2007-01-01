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    Егоров: «Весь май-июнь «Динамо» делало все, чтобы прошлый ковидный чемпионат не возобновился»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, что «Динамо» не стремилось возобновлять прошлый сезон РПЛ. Дело в том, что на момент остановки турнира команда занимала место, дающее право на Лигу Европы.

    «Динамо» весь май-июнь делало все, чтобы прошлый ковидный чемпионат не возобновился. Обзванивало клубы, создавало общественное мнение. Чемпионат возобновился, и «Динамо» все-таки заняло то место, которое позволяет играть в Лиге Европы. Накануне мы увидели, как «Динамо» к этому турниру подготовилось», – сказал инсайдер.

    • Во втором отборочном раунде Лиги Европы «Динамо» вылетело от грузинского «Локомотива» (1:2).
    • Средняя годовая зарплата игроков «Локомотива» – 10 тысяч долларов в год. В «Динамо» есть зарплата 3 миллиона евро в год.
    • Сейчас «Динамо» идет в РПЛ пятым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1211

      ФК Пупсик 20 минут назад

      Зачем днищу еврокубки - позориться только!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11040

      KLIM777 32 минуты назад

      Динамо кто? Динамо говно!

      2
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      Рейтинг: +121

      Shotlandets86 39 минут назад

      Продажный журнасвин пукнул, бомжарня глорская тут как тут. Вот умора, конечно.)))

      -1
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      Рейтинг: +11040

      KLIM777 > Shotlandets86 31 минуту назад

      Умора весь ваш клуб) Убогий, немощный и с атмосферой какой-то петушатни, где нет ни духа, ни цели.

      2
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      Рейтинг: +2414

      Ганнибал Лектор > Shotlandets86 25 минут назад

      Какая тебе на}{рен умора, Дичь ты тупая, по башке веслом битая! То, что Зенит и ко зарабатывают в Европе по крупицам, ваше Донное убожество просирает с любительскими грузинскими коллективами, отДаваясь им на потеху. Что тут смешного, мр@зь?

      0
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      Рейтинг: +2414

      Ганнибал Лектор 41 минуту назад

      Кто проживает на Дне океана? - московская Динама!

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