Егоров: «Весь май-июнь «Динамо» делало все, чтобы прошлый ковидный чемпионат не возобновился»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, что «Динамо» не стремилось возобновлять прошлый сезон РПЛ. Дело в том, что на момент остановки турнира команда занимала место, дающее право на Лигу Европы.

«Динамо» весь май-июнь делало все, чтобы прошлый ковидный чемпионат не возобновился. Обзванивало клубы, создавало общественное мнение. Чемпионат возобновился, и «Динамо» все-таки заняло то место, которое позволяет играть в Лиге Европы. Накануне мы увидели, как «Динамо» к этому турниру подготовилось», – сказал инсайдер.