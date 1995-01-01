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    Геркус: «Какие извинения? Пусть сначала у болельщиков прощения попросят за жесты Кикнадзе»

    Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение суда не удовлетворять иск к нему со стороны московского клуба.

    «Буду ли требовать моральную и материальную компенсацию? Как минимум я хочу компенсировать судебные издержки. Как максимум – рассмотрю возможность компенсацию морального вреда. Но это зависит от многих факторов: подаст ли истец апелляцию.

    Просить извинения? Да какие извинения? Там такое количество людей обижено топ-менеджментом «Локомотива». Болельщики обижены, так что я точно в этом списке последним стою. Пусть сначала перед ними извинятся за те жесты, которые Кикнадзе показывал, а то извинений я так и не услышал. Они этих людей обижают, а я-то чего, я потерплю, мне не нужно ничего», – сказал Геркус.

    • «Локомотив» подал в суд на Геркуса в январе, требуя взыскать с него 144,6 миллиона рублей.
    • При нем «Локомотив» выиграл Кубок России и чемпионат страны.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      wobaekat 19 минут назад

      Леонидыч, топи мр.зей и возвращайся в локо!

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      Рейтинг: +1515

      PAREVG. 31 минуту назад

      Подать на хохла с грызуном в суд, за клевету!!!
      И они по этапу, а в Локо нет этих ур..дов.

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