Геркус: «Какие извинения? Пусть сначала у болельщиков прощения попросят за жесты Кикнадзе»

Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал решение суда не удовлетворять иск к нему со стороны московского клуба.

«Буду ли требовать моральную и материальную компенсацию? Как минимум я хочу компенсировать судебные издержки. Как максимум – рассмотрю возможность компенсацию морального вреда. Но это зависит от многих факторов: подаст ли истец апелляцию.

Просить извинения? Да какие извинения? Там такое количество людей обижено топ-менеджментом «Локомотива». Болельщики обижены, так что я точно в этом списке последним стою. Пусть сначала перед ними извинятся за те жесты, которые Кикнадзе показывал, а то извинений я так и не услышал. Они этих людей обижают, а я-то чего, я потерплю, мне не нужно ничего», – сказал Геркус.