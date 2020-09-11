Выборы президента «Барселоны» состоятся 20 и 21 марта

«Барселона» определила дату проведения президентских выборов 2021 года. Необходимые процедуры будут проходить 20 и 21 марта.
Даты назначил совет директоров клуба. Голосование будет проходить в том числе по почте – для лиц, проживающих не в Барселоне.
- Нынешний президент Жозеп Бартомеу баллотироваться не будет.
- Планируется, что в выборах поучаствует бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
- На заседании совета директоров также приняли поправки в бюджет клуба.
Источник: официальный сайт «Барселоны»