ФНЛ. «Спартак-2» дома проиграл «Балтике», «Краснодар-2» в меньшинстве добился ничьей против «Велеса» и другие результаты

«Оренбург» укрепил лидерство в ФНЛ. В очередном туре команда чеха Марцела Лички разгромила «Шинник».

«Алания» Спартака Гогниева победила аутсайдера из Омска. «Торпедо» довело беспроигрышную серию до семи матчей.

Первенство ФНЛ. 8-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Акрон (Тольятти) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Брагин, 60; 2:0 – Камилов, 66 (с пенальти).

Иртыш (Омск) – Алания (Владикавказ) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гурциев, 16; 0:2 – Машуков, 85.

Томь (Томск) – Текстильщик (Иваново) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Сысуев, 65 (с пенальти); 0:2 – Сидоров, 90+1.

Спартак-2 (Москва) – Балтика (Калининград) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Альшин, 26; 0:2 – Казаев, 52.

Оренбург – Шинник (Ярославль) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Прудников, 28; 2:0 – Фамейе, 38; 3:0 – Скофлек, 77.

Чайка (Песчанокопское) – Торпедо (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Дегтярев, 5; 1:1 – Берковский, 20; 1:2 – Филиппов, 69 (в свои ворота).

Велес (Москва) – Краснодар-2 (Краснодар) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Стефанович, 6; 1:1 – Сперцян, 49 (с пенальти); 2:1 – Малания, 61 (с пенальти); 2:2 – Сперцян, 73 (с пенальти).

Удаления: нет – Ивашин, 59 (вторая ж.к.).

Нижний Новгород – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Зуйков, 40.

Факел (Воронеж) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дашаев, 72.

Чертаново (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Солдатенков, 48.

Динамо (Брянск) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:3 (техническое поражение)

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