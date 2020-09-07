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    «Валенсия» решила освободить «Месталью» от штаб-квартиры объединения фанатов. Они критиковали руководство клуба

    Организация болельщиков «Валенсии» Agrupacio de Penyes Valencianistes (APV) вскоре покинет «Месталью», где располагается штаб-квартира. Руководство клуба уведомило фанатов, что их на стадионе больше не будет, пишет Superdeporte.

    В августе организация призвала отправить в отставку президента «Валенсии» Анила Мурти и выразила протест в адрес владельца клуба Питера Лима.

    • APV располагалась на «Месталье» в течение 25 лет.
    • «Валенсия» в новом сезоне не выступит в еврокубках.
    • В первом туре Примеры «Валенсия» сыграет в дерби с «Леванте» (13 сентября).

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    Источник: Superdeporte

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