«Валенсия» решила освободить «Месталью» от штаб-квартиры объединения фанатов. Они критиковали руководство клуба

Организация болельщиков «Валенсии» Agrupacio de Penyes Valencianistes (APV) вскоре покинет «Месталью», где располагается штаб-квартира. Руководство клуба уведомило фанатов, что их на стадионе больше не будет, пишет Superdeporte.

В августе организация призвала отправить в отставку президента «Валенсии» Анила Мурти и выразила протест в адрес владельца клуба Питера Лима.