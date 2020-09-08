«Валенсия» решила освободить «Месталью» от штаб-квартиры объединения фанатов. Они критиковали руководство клуба

Организация болельщиков «Валенсии» Agrupacio de Penyes Valencianistes (APV) вскоре покинет «Месталью», где располагается штаб-квартира. Руководство клуба уведомило фанатов, что их на стадионе больше не будет, пишет Superdeporte.
В августе организация призвала отправить в отставку президента «Валенсии» Анила Мурти и выразила протест в адрес владельца клуба Питера Лима.
- APV располагалась на «Месталье» в течение 25 лет.
- «Валенсия» в новом сезоне не выступит в еврокубках.
- В первом туре Примеры «Валенсия» сыграет в дерби с «Леванте» (13 сентября).
Источник: Superdeporte