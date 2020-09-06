Гунько – о товарищеском матче со сборной России U19: «Так мои команды еще не играли»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал результат товарищеского матча против сборной России до 19 лет (5:5). Он не ждет подобных счетов в официальных встречах.

«Вернусь ко вчерашней игре. 5:5 — так мои команды ещe не играли. Атакой остался доволен, действия команды в обороне не впечатлили, но в официальных матчах такая феерия повторится вряд ли. Александр Кержаков проверил нашу бдительность: ждали, что сборная сыграет в четыре защитника, что помогло бы нам в подготовке к «Уралу». Но на разминке увидели, что соперник начнет матч с тремя центральными защитниками, пришлось вносить коррективы.

Мне было интересно посмотреть как команда реагирует на изменения в установке. Было важно проверить в деле наших новичков. И еще: мне было очень приятно видеть в сборной ребят из академии «Спартака», – написал Гунько.

Тренер работает в Химках с лета.

Команда идет в РПЛ в зоне вылета.

12 сентября «Химки» сыграют в гостях с «Уралом».