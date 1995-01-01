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    Гунько – о товарищеском матче со сборной России U19: «Так мои команды еще не играли»

    Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал результат товарищеского матча против сборной России до 19 лет (5:5). Он не ждет подобных счетов в официальных встречах.

    «Вернусь ко вчерашней игре. 5:5 — так мои команды ещe не играли. Атакой остался доволен, действия команды в обороне не впечатлили, но в официальных матчах такая феерия повторится вряд ли. Александр Кержаков проверил нашу бдительность: ждали, что сборная сыграет в четыре защитника, что помогло бы нам в подготовке к «Уралу». Но на разминке увидели, что соперник начнет матч с тремя центральными защитниками, пришлось вносить коррективы.

    Мне было интересно посмотреть как команда реагирует на изменения в установке. Было важно проверить в деле наших новичков. И еще: мне было очень приятно видеть в сборной ребят из академии «Спартака», – написал Гунько.

    • Тренер работает в Химках с лета.
    • Команда идет в РПЛ в зоне вылета.
    • 12 сентября «Химки» сыграют в гостях с «Уралом».

    text

    Публикация от text (@dmgunko) 6 Сен 2020 в 2:32 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Дмитрия Гунько

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