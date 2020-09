Официально: «Арсенал» продлил аренду Себальоса

«Реал» вновь отдал в аренду «Арсеналу» полузащитника Даниэля Себальоса.

Соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2021 года.

В составе лондонской команды хавбек будет выступать под номером «8».

Dani Ceballos has rejoined us for a second successive season-long loan from Real Madrid!