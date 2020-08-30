Тренер «Аякса» тен Хаг – о ван де Беке: «Достигнуты договоренности о возможном переходе»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг допустил уход из клуба полузащитника Донни ван де Бека. Переговоры по нему ведут «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

«Тот факт, что Донни не играл в товарищеском матче против «Айнтрахта» (2:1), говорит о многом. Просьба, чтобы он не выступал, исходила не от одной стороны. Достигнуты договоренности о возможном переходе. Мы должны сотрудничать», – сказал тен Хаг De Telegraaf.