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    Тренер «Аякса» тен Хаг – о ван де Беке: «Достигнуты договоренности о возможном переходе»

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг допустил уход из клуба полузащитника Донни ван де Бека. Переговоры по нему ведут «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

    «Тот факт, что Донни не играл в товарищеском матче против «Айнтрахта» (2:1), говорит о многом. Просьба, чтобы он не выступал, исходила не от одной стороны. Достигнуты договоренности о возможном переходе. Мы должны сотрудничать», – сказал тен Хаг De Telegraaf.

    • «Аякс» в свою очередь намерен вернуть форварда «Барселоны» Луиса Суареса.
    • Рыночная стоимость Донни – 44 миллиона евро.
    • 23-летний ван де Бек – воспитанник «Аякса».

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    Источник: De Telegraaf

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