Защитник «Химок» Тихий: «Уверен, с грандами наберем больше очков, чем с середняками»

Защитник и капитан «Химок» Дмитрий Тихий порассуждал об игре и результатах своей команды в стартовых пяти турах РПЛ.

– Прошло пять туров с начала сезона. Пока ожидания от РПЛ оправдываются?

– Рассчитывали на лучший результат. С другой стороны, большинство ребят дебютировали в Премьер-лиге, нужно время на адаптацию. Но если не смотреть на место в турнирной таблице, то в целом мы показываем хорошую игру.

В матчах против «Ахмата» и «Сочи» должны были побеждать. Можно долго разглагольствовать на тему невезения и других факторов, но с футбольной точки зрения мы провели хорошие матчи. Так что расстроен результатом, но не уровнем нашего футбола.

– И все-таки пять туров – немало. Можно сделать определенные выводы.

– Не согласен. Мы лишь вкатываемся в чемпионат. Подождите еще немного, и тогда будете нас оценивать. Сейчас впереди важная игра с «Ротором».

– Принципиальный матч?

– Как и любой другой для нас в Премьер-лиге. Матч, в котором нужно брать три очка. Особенно учитывая тот факт, что мы играем дома и с соседом по турнирной таблице. Как будет выглядеть соперник, сказать сложно. Нужно всегда ориентироваться на свою игру.

– Помимо ЦСКА в первых пяти турах вам противостояли середняки РПЛ. Пока ни одной победы. Скоро вам предстоит встретиться подряд со всеми топами...

– Понимаю, к чему вы клоните, но давайте посмотрим в турнирную таблицу. «Сочи» и «Ахмат» сейчас находятся в топ-5, а мы против них играли хорошо и должны были побеждать. Понятно, что есть команды, которые из года в год играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но таблица выглядит иначе.

Говорю это к тому, что сейчас все команды примерно в равном положении. Разницы между нашей игрой с «Ахматом» или условным «Локомотивом» вы не увидите. «Возить» нас точно не позволим. В каждом матче будем играть на победу.

Уверен, по итогу всех игр с грандами наберем больше очков, чем взяли в этих пяти турах с командами, как вы их называете, середняками.