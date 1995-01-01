Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Защитник «Химок» Тихий: «Уверен, с грандами наберем больше очков, чем с середняками»

    Защитник и капитан «Химок» Дмитрий Тихий порассуждал об игре и результатах своей команды в стартовых пяти турах РПЛ.

    – Прошло пять туров с начала сезона. Пока ожидания от РПЛ оправдываются?

    – Рассчитывали на лучший результат. С другой стороны, большинство ребят дебютировали в Премьер-лиге, нужно время на адаптацию. Но если не смотреть на место в турнирной таблице, то в целом мы показываем хорошую игру.

    В матчах против «Ахмата» и «Сочи» должны были побеждать. Можно долго разглагольствовать на тему невезения и других факторов, но с футбольной точки зрения мы провели хорошие матчи. Так что расстроен результатом, но не уровнем нашего футбола.

    – И все-таки пять туров – немало. Можно сделать определенные выводы.

    – Не согласен. Мы лишь вкатываемся в чемпионат. Подождите еще немного, и тогда будете нас оценивать. Сейчас впереди важная игра с «Ротором».

    – Принципиальный матч?

    – Как и любой другой для нас в Премьер-лиге. Матч, в котором нужно брать три очка. Особенно учитывая тот факт, что мы играем дома и с соседом по турнирной таблице. Как будет выглядеть соперник, сказать сложно. Нужно всегда ориентироваться на свою игру.

    – Помимо ЦСКА в первых пяти турах вам противостояли середняки РПЛ. Пока ни одной победы. Скоро вам предстоит встретиться подряд со всеми топами...

    – Понимаю, к чему вы клоните, но давайте посмотрим в турнирную таблицу. «Сочи» и «Ахмат» сейчас находятся в топ-5, а мы против них играли хорошо и должны были побеждать. Понятно, что есть команды, которые из года в год играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но таблица выглядит иначе.

    Говорю это к тому, что сейчас все команды примерно в равном положении. Разницы между нашей игрой с «Ахматом» или условным «Локомотивом» вы не увидите. «Возить» нас точно не позволим. В каждом матче будем играть на победу.

    Уверен, по итогу всех игр с грандами наберем больше очков, чем взяли в этих пяти турах с командами, как вы их называете, середняками.

    • Химки» набрали два очка в пяти матчах чемпионата.
    • Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
    • Игра «Химки» – «Ротор» состоится сегодня в 20:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:16
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5135

      subbotaspartak 22 минуты назад

      В тихом озере Химки водятся..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78773
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru