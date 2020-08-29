Канчельскис – о коронавирусе: «Нужно искать положительное: хотел сбросить пару килограммов, из-за всех симптомов их и сбросил»

Главный тренер узбекистанского «Навбахора» Андрей Канчельскис, у которого диагностировали коронавирус, рассказал о состоянии своего здоровья.

«У меня диагностирован коронавирус. Чувствую себя хорошо, но играть не могу. Будем бороться с этой заразой. Пока всe нормально.

Нужно искать положительное: хотел сбросить пару килограммов, из-за всех симптомов их и сбросил. Ничего страшного. Переживeм. Пусть никто не болеет и бережeт себя», – сказал Канчельскис.