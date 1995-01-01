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    Канчельскис – о коронавирусе: «Нужно искать положительное: хотел сбросить пару килограммов, из-за всех симптомов их и сбросил»

    Главный тренер узбекистанского «Навбахора» Андрей Канчельскис, у которого диагностировали коронавирус, рассказал о состоянии своего здоровья.

    «У меня диагностирован коронавирус. Чувствую себя хорошо, но играть не могу. Будем бороться с этой заразой. Пока всe нормально.

    Нужно искать положительное: хотел сбросить пару килограммов, из-за всех симптомов их и сбросил. Ничего страшного. Переживeм. Пусть никто не болеет и бережeт себя», – сказал Канчельскис.

    • Из-за болезни тренер пропустил матч 13-го тура чемпионата Узбекистана против «Коканда-1912».
    • Канчельскис работает в «Навбахоре» с 2018 года (с перерывом).

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    Источник: «Чемпионат»

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