Журналист Конов: «Форму сборной России будут снова переделывать из-за «спартаковского» красно-белого варианта»

Сборная СССР да и России (чаще всего) играла в красно белом, пока из болот не по вылазили гомосеки.
Бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов сообщил, что дизайн формы сборной России будут снова менять.
«Вы заметили, что про форму нет на официальных ресурсах игроков и команды? По моей информации, adidas снова предстоит переделывать форму, так как «спартаковский» красно-белый вариант не устраивает очень многих.
Похоже, что сейчас мы поиграем в том, что сделали, а уже в следующем году нас ждeт бело-синий вариант формы для сборной России», – рассказал Конов.
- Первый вариант новой формы сборной был раскритикован болельщиками, прежде всего, из-за перевернутого российского триколора на рукавах.
- Сегодня был представлен второй вариант футболок с использованием красного и белого цветов.