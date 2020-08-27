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  • Журналист Конов: «Форму сборной России будут снова переделывать из-за «спартаковского» красно-белого варианта»

Журналист Конов: «Форму сборной России будут снова переделывать из-за «спартаковского» красно-белого варианта»

27 августа 2020, 14:16
7

Бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов сообщил, что дизайн формы сборной России будут снова менять.

«Вы заметили, что про форму нет на официальных ресурсах игроков и команды? По моей информации, adidas снова предстоит переделывать форму, так как «спартаковский» красно-белый вариант не устраивает очень многих.

Похоже, что сейчас мы поиграем в том, что сделали, а уже в следующем году нас ждeт бело-синий вариант формы для сборной России», – рассказал Конов.

  • Первый вариант новой формы сборной был раскритикован болельщиками, прежде всего, из-за перевернутого российского триколора на рукавах.
  • Сегодня был представлен второй вариант футболок с использованием красного и белого цветов.

Источник: Телеграм-канал Василия Конова
Россия
Комментарии (7)
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serhio80
1598528250
а с чего решили что бело синий будет всех устраивать?
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acor94
1598529679
Кстати бело-синий вариант был лет 16 назад вроде.
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Sanches65
1598531032
Сборная СССР да и России (чаще всего) играла в красно белом, пока из болот не по вылазили гомосеки.
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subbotaspartak
1598541872
Бепо-синий Динамо, например.... А какого цвета в чемпионате России нет? Это не ответ. Чисто по мужски - голубые оттенки мне не нужны, Кому-то важны.. Для борато-алармов вообще родной цвет, Петушатня - привет. (тьфу...)
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CSKA471
1598558150
Был бордовый, отличный цвет, ни с кем нет сходства, в чем проблема?
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