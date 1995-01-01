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    Журналист Конов: «Форму сборной России будут снова переделывать из-за «спартаковского» красно-белого варианта»

    Бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов сообщил, что дизайн формы сборной России будут снова менять.

    «Вы заметили, что про форму нет на официальных ресурсах игроков и команды? По моей информации, adidas снова предстоит переделывать форму, так как «спартаковский» красно-белый вариант не устраивает очень многих.

    Похоже, что сейчас мы поиграем в том, что сделали, а уже в следующем году нас ждeт бело-синий вариант формы для сборной России», – рассказал Конов.

    • Первый вариант новой формы сборной был раскритикован болельщиками, прежде всего, из-за перевернутого российского триколора на рукавах.
    • Сегодня был представлен второй вариант футболок с использованием красного и белого цветов.

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    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +338

      Sanches65 2 часа назад

      Сборная СССР да и России (чаще всего) играла в красно белом, пока из болот не по вылазили гомосеки.

      0
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      Рейтинг: +6363

      Борат 2 часа назад

      красный цвет это для девочек ! ну и для тарасовских петухов !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +1384

      acor94 2 часа назад

      Кстати бело-синий вариант был лет 16 назад вроде.

      0
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      Рейтинг: +12255

      silver29 2 часа назад

      "очень многих" это голубых устриц ? ну раз голубятню хотят добавить, то это явно указание болотных обитателей мусорных баков.

      1
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      Рейтинг: +2891

      serhio80 2 часа назад

      а с чего решили что бело синий будет всех устраивать?

      3
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      Рейтинг: -60

      alarm_иг > serhio80 2 часа назад

      Да еще с голубеньким оттенком устроит газпром. На остальных им плевать, устраивает или нет.

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