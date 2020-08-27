Журналист Конов: «Форму сборной России будут снова переделывать из-за «спартаковского» красно-белого варианта»

Бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов сообщил, что дизайн формы сборной России будут снова менять.

«Вы заметили, что про форму нет на официальных ресурсах игроков и команды? По моей информации, adidas снова предстоит переделывать форму, так как «спартаковский» красно-белый вариант не устраивает очень многих.

Похоже, что сейчас мы поиграем в том, что сделали, а уже в следующем году нас ждeт бело-синий вариант формы для сборной России», – рассказал Конов.