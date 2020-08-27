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Представлен обновлeнный дизайн формы сборной России

27 августа 2020, 10:31
25

Компания adidas и РФС провели презентацию обновлeнной формы сборной России.

В этом комплекте экипировки национальная команда сыграет в матчах Евро-2020.

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, Adidas создал обновленный дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной – красный и белый», – цитирует «Чемпионат» сообщение производителя.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (25)
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altezzik
1598514737
Казах на бревне
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Spartak Piter
1598516530
Даже по фото видно, что это СБРОДНАЯ. Нет места Шлюбе там.
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САДЫЧОК
1598517023
Обновлeнный дизайн-это без Черчесова и Дзюбы ! Вот это будет Обновление !
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Томик
1598518376
Не достаточно толерантная фотография. Бревно есть, азиат есть. А женщина где? Что за дискриминация по половому признаку? Ау, "офицеры" по дискриминациям! И, кстати, опять оскорбили Гильерме.
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Viper for CSKA
1598519675
Отвратная. Немцы явно не заморачивались. Вспоминаешь форму 2010 или 2012, сравниваешь, и сразу становится ясно насколько adidas сейчас всё равно на нашу Сборную, РФС и всё остальное. Сборной Германии они такое позорище не шьют.
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BRO_football
1598522246
Форма та же, как и в прошлом году. Просто убрали синий цвет, чтобы не обосраться с перевёрнутым флагом.
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Mister_Tomsk
1598525472
и за это мы заплатили куеву тучу лямов рублей
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mutabor0992
1598526158
Новизна так и прет!!!
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Закат ЕдРа
1598529352
Чему они рады?
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zigbert
1598560939
Тут уж выбора нет. Что сшили то и придется носить.
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