Представлен обновлeнный дизайн формы сборной России

Компания adidas и РФС провели презентацию обновлeнной формы сборной России.
В этом комплекте экипировки национальная команда сыграет в матчах Евро-2020.
«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, Adidas создал обновленный дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной – красный и белый», – цитирует «Чемпионат» сообщение производителя.
- На групповом этапе Евро россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Источник: «Чемпионат»