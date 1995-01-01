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    Представлен обновлeнный дизайн формы сборной России

    Компания adidas и РФС провели презентацию обновлeнной формы сборной России.

    В этом комплекте экипировки национальная команда сыграет в матчах Евро-2020.

    «Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, Adidas создал обновленный дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной – красный и белый», – цитирует «Чемпионат» сообщение производителя.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:31
    Комментарии21
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      Рейтинг: +2691

      mutabor0992 18 минут назад

      Новизна так и прет!!!

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      Рейтинг: +1718

      Mister_Tomsk 30 минут назад

      и за это мы заплатили куеву тучу лямов рублей

      1
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      Рейтинг: +8280

      BRO_football 1 час назад

      Форма та же, как и в прошлом году. Просто убрали синий цвет, чтобы не обосраться с перевёрнутым флагом.

      2
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      Рейтинг: +6355

      Борат 1 час назад

      какое-то красно-белое гумно, как пищевик !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +2219

      vsespartak01 > Борат 1 час назад

      синее гумно бомжей убрали!даже на флаге стыдно за вас!

      3
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      Рейтинг: +41

      Голубая устрица > Борат 21 минуту назад

      А какое есчо гумно надо, бело голубое, типа синита? Гыгы

      1
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      Рейтинг: +5149

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Отвратная. Немцы явно не заморачивались. Вспоминаешь форму 2010 или 2012, сравниваешь, и сразу становится ясно насколько adidas сейчас всё равно на нашу Сборную, РФС и всё остальное. Сборной Германии они такое позорище не шьют.

      2
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      Рейтинг: +6248

      alp > Viper for CSKA 1 час назад

      да перестань... просто глобализация диктует свои правила и уже никто не заморачивается на выкрутасы... если только за баблишко.. точно такая же форма, но в другом цвете будет у какой то другой команды..

      0
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      Рейтинг: +12237

      silver29 2 часа назад

      шлюбе декольте на пятой точке не забудьте предусмотреть.

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      Рейтинг: +41

      Голубая устрица > silver29 20 минут назад

      Бугагага, однозначно лайк))

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      Рейтинг: +1626

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Форма - отстой такой же как сам Адидас.

      1
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      Рейтинг: +3792

      Томик 2 часа назад

      Не достаточно толерантная фотография. Бревно есть, азиат есть. А женщина где? Что за дискриминация по половому признаку? Ау, "офицеры" по дискриминациям! И, кстати, опять оскорбили Гильерме.

      5
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      Рейтинг: +1379

      Spartak Piter > Томик 2 часа назад

      Любой футболист СБГТ (филиала ЛГБТ в футболе) они же зянитка, по определению является бабой. НА фото одна только Шлюба дает право всем сексуальным меньшинствам чувствовать себя не ущемленными)))

      6
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      Рейтинг: +6248

      alp > Томик 1 час назад

      и с чернокожими (или как там их теперь принято называть) тоже какая то непонятка - наличие полного отсутствия

      0
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      Рейтинг: +4742

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Обновлeнный дизайн-это без Черчесова и Дзюбы ! Вот это будет Обновление !

      7
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      Рейтинг: +1379

      Spartak Piter > САДЫЧОК 2 часа назад

      Истину глаголишь!

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      Рейтинг: +1379

      Spartak Piter 2 часа назад

      Даже по фото видно, что это СБРОДНАЯ. Нет места Шлюбе там.

      3
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