Представлен обновлeнный дизайн формы сборной России

Компания adidas и РФС провели презентацию обновлeнной формы сборной России.

В этом комплекте экипировки национальная команда сыграет в матчах Евро-2020.

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, Adidas создал обновленный дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной – красный и белый», – цитирует «Чемпионат» сообщение производителя.