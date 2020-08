Флик выиграл ЛЧ, Бундеслигу и Кубок Германии в первом сезоне в «Баварии»

«Бавария» победила «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов (1:0).

Главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик взял третий трофей в этом сезоне. До этого он выиграл Бундеслигу и Кубок Германии.

Флик возглавил «Баварию» в качестве исполняющего обязанности в ноябре 2019 года вместо Нико Ковача, а позже подписал полноценный контракт до конца сезона.

В среднем Флик выигрывает трофеи в «Баварии» каждые 12 матчей.

