ESPN: члены правления «Барселоны» не против продажи Месси

Внутри руководства «Барселоны» идут обсуждения по вопросу будущего нападающего Лионеля Месси. Часть правления надеется убедить форварда никуда не уходить.

Однако, как пишет ESPN, другие представители правления не против продажи футболиста, если обстоятельства будут этому способствовать. Они видят возможным сокращение зарплатной ведомости засчет ухода Месси.