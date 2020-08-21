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ESPN: члены правления «Барселоны» не против продажи Месси

21 августа 2020, 21:55
8

Внутри руководства «Барселоны» идут обсуждения по вопросу будущего нападающего Лионеля Месси. Часть правления надеется убедить форварда никуда не уходить.

Однако, как пишет ESPN, другие представители правления не против продажи футболиста, если обстоятельства будут этому способствовать. Они видят возможным сокращение зарплатной ведомости засчет ухода Месси.

  • Заплатить за Месси готов «Манчестер Сити».
  • Форвард всю карьеру проводит в «Барсе».
  • 30 июня 2021 года истечет контракт между сторонами.

Источник: ESPN
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1598039919
Зарплатную ведомость разгрузят наполовину.
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серега кашин
1598042860
да он заседелся и уже играет так ярко
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Korsar_03
1598058076
Лионелю реально уже пора уйти.
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FaTeK1945ru
1598074197
...Леонель давай к нам в РУБИН!!! Б
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kvm
1598074409
меняем кокошу на Месси
Ответить
sochi-2013
1598075068
Думаю, что больше нигде он играть не будет. Мол устал, другие планы на жизнь, а на самом деле ссыкотно. Хотя, хотелось бы посмотреть на его игру в Англии, может я и ошибаюсь.
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