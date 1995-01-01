Mirror: «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси любые деньги и считается главным претендентом на игрока, если он решит сменить клуб

Вопрос - зачем? Сколько они подразумевают под "любые деньги"? 200? 300 миллионов? Да ещё и 50 по контракту? 33 года, лучше он уже не станет, Месси провёл всю карьеру в тепличных условиях одного клуба, вы всерьёз считаете, что он сможет заиграть на том же уровне в новом чемпионате? При всех его космических талантах, он очень физически слабый, в Англии совсем другой футбол.
Руководство «Манчестер Сити» готово заплатить за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси любые деньги, пишет Mirror. Именно англичане считаются главными претендентами на аргентинца, если он решит покинуть каталонский клуб.
Чтобы Месси остался в «Барселоне», в клубе должны произойти изменения. Аргентинец и его окружение очень болезненно отреагировали на поражение от «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.
- Форвард всю карьеру проводит в «Барсе».
- 30 июня 2021 года истечет контракт между сторонами.
- В этом сезоне команда не выиграла ни одного трофея.