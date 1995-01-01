Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Mirror: «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси любые деньги и считается главным претендентом на игрока, если он решит сменить клуб

    Руководство «Манчестер Сити» готово заплатить за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси любые деньги, пишет Mirror. Именно англичане считаются главными претендентами на аргентинца, если он решит покинуть каталонский клуб.

    Чтобы Месси остался в «Барселоне», в клубе должны произойти изменения. Аргентинец и его окружение очень болезненно отреагировали на поражение от «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    • Форвард всю карьеру проводит в «Барсе».
    • 30 июня 2021 года истечет контракт между сторонами.
    • В этом сезоне команда не выиграла ни одного трофея.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:24
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1133

      Play 57 минут назад

      Вопрос - зачем? Сколько они подразумевают под "любые деньги"? 200? 300 миллионов? Да ещё и 50 по контракту? 33 года, лучше он уже не станет, Месси провёл всю карьеру в тепличных условиях одного клуба, вы всерьёз считаете, что он сможет заиграть на том же уровне в новом чемпионате? При всех его космических талантах, он очень физически слабый, в Англии совсем другой футбол.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +982

      petr69 > Play 55 минут назад

      Вы правы на 120%

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      BlackMurderDeco > Play 28 минут назад

      Очень адекватный комментарий

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78505
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru