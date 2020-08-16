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  • Mirror: «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси любые деньги и считается главным претендентом на игрока, если он решит сменить клуб

Mirror: «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси любые деньги и считается главным претендентом на игрока, если он решит сменить клуб

16 августа 2020, 11:24
6

Руководство «Манчестер Сити» готово заплатить за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси любые деньги, пишет Mirror. Именно англичане считаются главными претендентами на аргентинца, если он решит покинуть каталонский клуб.

Чтобы Месси остался в «Барселоне», в клубе должны произойти изменения. Аргентинец и его окружение очень болезненно отреагировали на поражение от «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

  • Форвард всю карьеру проводит в «Барсе».
  • 30 июня 2021 года истечет контракт между сторонами.
  • В этом сезоне команда не выиграла ни одного трофея.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Барселона Месси Лионель
Комментарии (6)
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1597567894
Вопрос - зачем? Сколько они подразумевают под "любые деньги"? 200? 300 миллионов? Да ещё и 50 по контракту? 33 года, лучше он уже не станет, Месси провёл всю карьеру в тепличных условиях одного клуба, вы всерьёз считаете, что он сможет заиграть на том же уровне в новом чемпионате? При всех его космических талантах, он очень физически слабый, в Англии совсем другой футбол.
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Синитсосит
1597574752
Я вообще не понимаю когда люди м восхищаются, вся команда играет на него, раньше он дриблингом брал, в матче с баварией всё было очень печально, маленькй ростиком, реально зависимый от команды. даже сравнить с его конкурентом роналду, то играл и в мю, и в реале и сейчас в юве и везде он лидер, да и в сборной тоже, Левандовский та же история, месси был крут лет 5-6 назад, тогда и надо было уходить, сейчас его покупка будет идиотским решением, одно дело бесплатно, другое за любые деньги, купили бы лучше мбаппе за любые деньги, там то норм
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