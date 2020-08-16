Mirror: «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси любые деньги и считается главным претендентом на игрока, если он решит сменить клуб

Руководство «Манчестер Сити» готово заплатить за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси любые деньги, пишет Mirror. Именно англичане считаются главными претендентами на аргентинца, если он решит покинуть каталонский клуб.

Чтобы Месси остался в «Барселоне», в клубе должны произойти изменения. Аргентинец и его окружение очень болезненно отреагировали на поражение от «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.