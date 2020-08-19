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    Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Лион» и сыграет в финале с «ПСЖ»

    Вторым финалистом Лиги чемпионов стала «Бавария». Она победила в полуфинале «Лион», дубль оформил Серж Гнабри.

    Баварцы выиграли 28 из своих последних 29 матчей, забили в этих встречах 97 голов.

    Роберт Левандовски забил в сезоне Лиги чемпионов 15 голов. Это на один мяч больше, чем весь «Лион».

    Лига чемпионов. 1/2 финала

    Лион (Франция) – Бавария (Германия) – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Гнабри, 18; 0:2 – Гнабри, 33; 0:3 – Левандовски, 88.

    «Лион»: Лопеш, Денайер, Марсело, Маршал (Шерки, 73), Какере, Гимараеш (Мендес, 46), Дюбуа (Тете, 67), Ауар, Корне, Депай (Дембеле, 58), Токо-Экамби (Рейне, 67).

    «Бавария»: Нойер, Боатенг (Зюле, 46), Дэвис, Киммих, Алаба, Алькантара (Толиссо, 82), Горецка (Павар, 82), Перишич (Коман, 63), Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Левандовски.

    Предупреждения: Марсело, 35; Маршал, 42, Мендес, 86 – нет.

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2020 23:50
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2308

      SarJr 17 минут назад

      обидно, что лион все свои моменты в самом начале запорол. забили бы - была игра поинтереснее. ну а так, да, бавария просто без шансов вынесла и заслуженно в финале

      0
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      Рейтинг: +6188

      Борат 1 час назад

      Будем посмотреть !
      Ну и постыдимся за спартак !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +22

      BlackMurderDeco 1 час назад

      Месть за братен,мы вас 23 французов второй раз от#******

      0
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      Рейтинг: +540

      _MATRIX_ 1 час назад

      Абсолютно заслуженно. Bayern!

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      Рейтинг: +12

      Bekinbauer 1 час назад

      Поздравляю и удачи в финале

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      Рейтинг: +906

      Psih86 1 час назад

      Финал будет Бомба.

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      Рейтинг: +12

      Bekinbauer 1 час назад

      Лион тоже отлично смотрелось

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      Рейтинг: +6362

      JTherry 1 час назад

      разгромили, не сильно напрягаясь... Бавария - машина!!! удачи в финале!

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