Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Лион» и сыграет в финале с «ПСЖ»

Вторым финалистом Лиги чемпионов стала «Бавария». Она победила в полуфинале «Лион», дубль оформил Серж Гнабри.

Баварцы выиграли 28 из своих последних 29 матчей, забили в этих встречах 97 голов.

Роберт Левандовски забил в сезоне Лиги чемпионов 15 голов. Это на один мяч больше, чем весь «Лион».

Лига чемпионов. 1/2 финала

Лион (Франция) – Бавария (Германия) – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гнабри, 18; 0:2 – Гнабри, 33; 0:3 – Левандовски, 88.

«Лион»: Лопеш, Денайер, Марсело, Маршал (Шерки, 73), Какере, Гимараеш (Мендес, 46), Дюбуа (Тете, 67), Ауар, Корне, Депай (Дембеле, 58), Токо-Экамби (Рейне, 67).

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Зюле, 46), Дэвис, Киммих, Алаба, Алькантара (Толиссо, 82), Горецка (Павар, 82), Перишич (Коман, 63), Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Левандовски.

Предупреждения: Марсело, 35; Маршал, 42, Мендес, 86 – нет.

Результаты Лиги чемпионов