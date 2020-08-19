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  • Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Лион» и сыграет в финале с «ПСЖ»

Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Лион» и сыграет в финале с «ПСЖ»

19 августа 2020, 23:50
19

Вторым финалистом Лиги чемпионов стала «Бавария». Она победила в полуфинале «Лион», дубль оформил Серж Гнабри.

Баварцы выиграли 28 из своих последних 29 матчей, забили в этих встречах 97 голов.

Роберт Левандовски забил в сезоне Лиги чемпионов 15 голов. Это на один мяч больше, чем весь «Лион».

Лига чемпионов. 1/2 финала

Лион (Франция) – Бавария (Германия) – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Гнабри, 18; 0:2 – Гнабри, 33; 0:3 – Левандовски, 88.

«Лион»: Лопеш, Денайер, Марсело, Маршал (Шерки, 73), Какере, Гимараеш (Мендес, 46), Дюбуа (Тете, 67), Ауар, Корне, Депай (Дембеле, 58), Токо-Экамби (Рейне, 67).

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Зюле, 46), Дэвис, Киммих, Алаба, Алькантара (Толиссо, 82), Горецка (Павар, 82), Перишич (Коман, 63), Гнабри (Коутиньо, 75), Мюллер, Левандовски.

Предупреждения: Марсело, 35; Маршал, 42, Мендес, 86 – нет.

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Лион Бавария
Комментарии (19)
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JTherry
1597870356
разгромили, не сильно напрягаясь... Бавария - машина!!! удачи в финале!
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Bekinbauer
1597870415
Лион тоже отлично смотрелось
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Psih86
1597870480
Финал будет Бомба.
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Bekinbauer
1597870620
Поздравляю и удачи в финале
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Saracen Jr
1597876282
обидно, что лион все свои моменты в самом начале запорол. забили бы - была игра поинтереснее. ну а так, да, бавария просто без шансов вынесла и заслуженно в финале
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Ганнибал Лектор
1597892936
В финале будет жесть, как при Седане в 1870...
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ААМ
1597895242
Вторая часть сказки о "Лейпциге" и "Лионе" завершилась. Все равно молодцы. Выдали максимум. Ждём битвы гигантов.
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neveldomha
1597900252
После игры с Лионом вывод один - не такая уж Бавария машина.
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Cules2013
1597909374
Очень напоминает игру Лейпцига и ПСЖ. Та же главная проблема - у одних некому забивать, а у других - нападающие мирового уровня. Я бы не сказал, что Лейпциг так уж прямо был слабее ПСЖ, а Лион ещё мощнее сыграл против Баварии, но если ты не реализуешь выходы 1-на-1 и не забиваешь с 2-х метров, то в 1/2 ЛЧ за такие косяки тебя накажут почти что со 100% вероятностью, особенно, когда такие грозные соперники против тебя вышли. Забей Депай и Экамби, и всё могло быть иначе.
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zigbert
1597936654
Бавария не дала Лиону никаких шансов. Команда без слабых мест. Трудно будет ПСЖ играть с ними в финале.
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