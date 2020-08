«Милан» представил третью форму на следующий сезон. Она – бирюзовая

Состоялась презентация новой третьей формы «Милана», в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.

Экипировка выполнена в бирюзовом цвете.

Технический спонсор – компания Puma.

В прошлом сезоне «Милан» финишировал в Серии А на шестом месте.

