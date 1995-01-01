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    Гвардиола: «Однажды «Манчестер Сити» пробьется в полуфинал Лиги чемпионов. Нужно прорваться через барьер»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил результат матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Лиона» (1:3). Англичане третий сезон подряд вылетают на этой стадии.

    «Однажды мы пробьемся в полуфинал. Нужно прорваться через этот барьер. Команда заслужила это. В матче с «Лионом» мы многое делали правильно, но этого оказалось недостаточно. В этом турнире надо действовать идеально.

    Промах Рахима Стерлинга с линии вратарской – с такой позиции надо забивать, чтобы сравнять счет. Однако мы пропустили и все закончилось.

    У нас было больше моментов и больше ударов по воротам. Отправляемся на каникулы, а затем будем приводить команду в форму», – цитирует Гвардиолу ВВС.

    • В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».
    • «Сити» в сентябре стартует в АПЛ.
    • Гвардиола не попадает в финал Лиги чемпионов с 2011 года.

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    Источник: BBC

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