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    Мать Казарцева: «Вызов на полиграф за техническую ошибку – это прямое унижение человека. У нас что, на дворе 37-й год?»

    Зинаида Казарцева, мать арбитра Василия Казарцева, рассказала, с какими проблемами столкнулась их семья после матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).

    – Зинаида Александровна, что происходит в вашей семье после игры «Спартак» – «Сочи»?

    После этого матча вся наша семья находится в таком состоянии, которое я не пожелаю больше никому. Васиному папе 75 лет, мне – 64. У нас есть бабушка – 87 лет. Скорая помощь все эти дни от нее не отходит, потому что она и так инсульт перенесла, а после того, как всe услышала и узнала, плачет каждый день. Мы ее все вместе успокаиваем. Она мне постоянно говорит: «Дочка, да разве так можно? Напишу Путину, езжай в Москву. За что человека так затравили? Да разве он у нас преступник? Он разве убил кого-то, ограбил, поджег что-то?».

    На всех каналах, даже по «России-1» в «Вестях», два дня показывали его. Сказали, что он некомпетентный. Но по сути дела что произошло в моменте со вторым пенальти? В том положении, в котором он находился, ему показалось, что было нарушение. А потом, когда этот момент рассмотрели со всех ракурсов по миллиметрам, поняли, что не было нарушения. А он-то этот момент видел вживую. А VAR ему подтвердил.

    Ну, хорошо, ошибся VAR, ошибся арбитр. Мы все живые люди, и каждый из нас может ошибиться. Но это техническая ошибка, за которую не бывает высшей меры наказания. А ведь генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов требует дисквалифицировать Васю пожизненно. Он только вчера приехал из Москвы. Он сейчас у нас, в Воронежской области. В Москве вчера он был шесть часов на полиграфе.

    И вот про этот полиграф. У нас что, на дворе 37-й год? На полиграф вызывают кого? Преступников, предателей, шпионов. А вызов на полиграф за техническую ошибку – это прямое унижение человека. Вот с их стороны это подлость.

    – Вы сказали, что в ваш адрес в социальных сетях тоже долетали разные оскорбительные сообщения. Как быстро вы стали получать ответную реакцию от «доброжелателей»?

    Как только закончился матч, мне сразу стали писать «ВКонтакте»: «Ваш сын негодяй», «Купите очки своему сынуле», разные оскорбительные видео и все такое подобное. Я все равно свою страничку не закрыла. Я все равно это все читаю, проглатываю, но никому не отвечаю.

    Каждый думает и поступает в меру своей воспитанности. Вот как они пишут, как они рассуждают, значит, это они такие, а не я и не мой сын. Написали – бог им судья. Бумеранг в нашей жизни еще никто не отменял. Все зло, которое из них выплескивается, не пойдет им на пользу.

    Но хороших людей в нашей стране все равно больше. После Васиного прямого эфира много знакомых и незнакомых людей мне написали, какого добропорядочного и честного сына я воспитала.

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    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии29
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      Рейтинг: +5083

      subbotaspartak 4 минуты назад

      Маму отвечает за косяк сына на работе...
      Они не сидели на МРОТе.

      0
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      Рейтинг: +1394

      волчарик 13 минут назад

      Как изменился мир,так много стало публичности и злобы.Очнитесь люди.

      1
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      Рейтинг: +7

      Mr.Boombastic 31 минуту назад

      Надо было воспитывать сына человеком,а не гнилой обезьяной

      0
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      Рейтинг: +90

      RusPlan 33 минуты назад

      "В том положении, в котором он находился, ему показалось, что было нарушение. А потом, когда этот момент рассмотрели со всех ракурсов по миллиметрам, поняли, что не было нарушения. А он-то этот момент видел вживую."
      Люди с дальних рядов трибуны, без биноклей и всяких ВАРов сразу все увидели, комментаторы без повторов с первого раза все правильно оценили. А Казарцев который находился рядом и смотрел именно на этот эпизод не увидел? Да ****** ваще!!!

      2
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      Рейтинг: +3841

      knikos 40 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всё зло от свиней обязано , просто обязано вернуться обратно !!! В их семьи , к их родственникам , к ним самим . Да здравствует Карма !!!

      -4
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      Рейтинг: +11370

      silver29 56 минут назад

      Даже после того, как РФС признал косяк Васи и тем самым подтвердил, что он сломал матч и украл победу у Спартака, этот Вася не нашел в себе мужества публично принести извинения болельщикам и игрокам. Зато как табор в его защиту кинулись родственники ((((

      2
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      Рейтинг: +14279

      vka1970 57 минут назад

      Моя знакомая сразу после матча написала Казарцеву, что он мздоимец и трус.Ответ поразил напрочь.Я судья.Иди на ку.........Эти мрази чувствуют свою поддержку и не кого не боятся.НИ КОГО.Если он такой белый и пушистый(А для матерей мы все белые и пушистые), написал бы заявление об уходе.Так нет же.Уже бразильское, мексиканское и ряд европейских агентств во всю крутят момент с первым пенальти и специалисты утверждают , что ни какого нарушения ещё в первом тайме не было, но этот иуда от судейства в глаза на всю страну рассказывает, что повод был.Комар тоже повод имеет, так как жрать хочет, но если прилетает ладонь, от него ни чего не остаётся.Так и у нас от таких судей ни чего оставаться не должно.Их просто не должно быть в принципе.

      4
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      Рейтинг: +11370

      silver29 > vka1970 54 минуты назад

      Она вспомнила 37 год, я ей напомню, что в Колумбии не в Интернете треплются с продажными судьями, а тихо отстреливают ((((

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      Рейтинг: +14279

      vka1970 > silver29 50 минут назад

      Не ужели не понятно, что вся эта история с полиграфом вода мутная ?Мой знакомый из спецуры сказал очень чётко, что на полиграфе больше 4 часов не держат ?Вообще.Не потому , что не принято, а потому что это несёт за собой какие то там осложнения.Вот чем они там 6(шесть) часов занимались ?В карты играли, пиво пили или баб за титьки щупали ? Во всём враньё.Во всём.

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      Рейтинг: +11370

      silver29 > vka1970 47 минут назад

      Согласен, это дешевый спектакль, я уже писал сути это не меняет, даже если Вася косячил от махрового не профессионализма, все одно на пожизненное отстранение тянет от судейства.

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      Рейтинг: +14279

      vka1970 > silver29 43 минуты назад

      Без сомнения.В Южной Америки такие косяки смывают только кровью.

      1
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      Рейтинг: +469

      АндрейФКСМ 1 час назад

      Тупо продали матч. А теперь дурака включают. Мы ошиблись- это не ошибка а специально все сделано было

      2
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      Рейтинг: +5078

      Viper for CSKA 1 час назад

      Полиграф и 37? Странные ассоциации. Вроде как не на севера золото добывать отправили. Вообще модно стало вспоминать Сталина и 37 по любому поводу. Любое следствие, наказание, попытка выявить виновного в чем-либо - сразу 37, репрессии, "кровавые большевики". Удобно. Деньги и власть имущие, понятно, боятся призрака 37, как огня, ведь тогда можно было любого, независимо от положения, связей, богатства и репутации за одно место взять за его проступки. Но всё же настолько тиражировать эти сравнения, превращать их в фетиш и актуальный аргумент против судопроизводства даже для какой-нибудь крайне либеральной среды - перебор.
      Казарцев совершил ошибку, почти не имевшую ранее аналогов, так что про "техническую ошибку" нытье - ни о чем. Здесь либо полная некомпетентность , либо злой умысел. Про судью на ВАР вообще молчу. Его только на мыло теперь.

      5
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      Рейтинг: +9752

      derrik2000 > Viper for CSKA 1 час назад

      "Про судью на ВАР вообще молчу. Его только на мыло теперь."

      На мыло нельзя.
      Вообще никуда НЕЛЬЗЯ!
      Еськов - арбитр ФИФА.
      С ним носятся, как с писаной торбой.

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      Рейтинг: +2942

      Павелий 1 час назад

      "В том положении, в котором он находился, ему показалось, что было нарушение." Был бы честным и компетентным, но в нужном бы положении расположился на поле. Вспоминаю свой диалог со школьным физкультурником (АльсанСелыч, светлая тебе память):
      - А почему вы не по центру зала сидите? Так же в обе стороны одинаково близко смотреть?
      - Я что дурак, чтобы головой туда-сюда мотать?! Из угла я СРАЗУ весь зал вижу.

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