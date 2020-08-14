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  • Мать Казарцева: «Вызов на полиграф за техническую ошибку – это прямое унижение человека. У нас что, на дворе 37-й год?»

Мать Казарцева: «Вызов на полиграф за техническую ошибку – это прямое унижение человека. У нас что, на дворе 37-й год?»

14 августа 2020, 17:48
37

Зинаида Казарцева, мать арбитра Василия Казарцева, рассказала, с какими проблемами столкнулась их семья после матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).

– Зинаида Александровна, что происходит в вашей семье после игры «Спартак» – «Сочи»?

После этого матча вся наша семья находится в таком состоянии, которое я не пожелаю больше никому. Васиному папе 75 лет, мне – 64. У нас есть бабушка – 87 лет. Скорая помощь все эти дни от нее не отходит, потому что она и так инсульт перенесла, а после того, как всe услышала и узнала, плачет каждый день. Мы ее все вместе успокаиваем. Она мне постоянно говорит: «Дочка, да разве так можно? Напишу Путину, езжай в Москву. За что человека так затравили? Да разве он у нас преступник? Он разве убил кого-то, ограбил, поджег что-то?».

На всех каналах, даже по «России-1» в «Вестях», два дня показывали его. Сказали, что он некомпетентный. Но по сути дела что произошло в моменте со вторым пенальти? В том положении, в котором он находился, ему показалось, что было нарушение. А потом, когда этот момент рассмотрели со всех ракурсов по миллиметрам, поняли, что не было нарушения. А он-то этот момент видел вживую. А VAR ему подтвердил.

Ну, хорошо, ошибся VAR, ошибся арбитр. Мы все живые люди, и каждый из нас может ошибиться. Но это техническая ошибка, за которую не бывает высшей меры наказания. А ведь генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов требует дисквалифицировать Васю пожизненно. Он только вчера приехал из Москвы. Он сейчас у нас, в Воронежской области. В Москве вчера он был шесть часов на полиграфе.

И вот про этот полиграф. У нас что, на дворе 37-й год? На полиграф вызывают кого? Преступников, предателей, шпионов. А вызов на полиграф за техническую ошибку – это прямое унижение человека. Вот с их стороны это подлость.

– Вы сказали, что в ваш адрес в социальных сетях тоже долетали разные оскорбительные сообщения. Как быстро вы стали получать ответную реакцию от «доброжелателей»?

Как только закончился матч, мне сразу стали писать «ВКонтакте»: «Ваш сын негодяй», «Купите очки своему сынуле», разные оскорбительные видео и все такое подобное. Я все равно свою страничку не закрыла. Я все равно это все читаю, проглатываю, но никому не отвечаю.

Каждый думает и поступает в меру своей воспитанности. Вот как они пишут, как они рассуждают, значит, это они такие, а не я и не мой сын. Написали – бог им судья. Бумеранг в нашей жизни еще никто не отменял. Все зло, которое из них выплескивается, не пойдет им на пользу.

Но хороших людей в нашей стране все равно больше. После Васиного прямого эфира много знакомых и незнакомых людей мне написали, какого добропорядочного и честного сына я воспитала.

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Казарцев Василий
Комментарии (37)
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Viper for CSKA
1597418414
Полиграф и 37? Странные ассоциации. Вроде как не на севера золото добывать отправили. Вообще модно стало вспоминать Сталина и 37 по любому поводу. Любое следствие, наказание, попытка выявить виновного в чем-либо - сразу 37, репрессии, "кровавые большевики". Удобно. Деньги и власть имущие, понятно, боятся призрака 37, как огня, ведь тогда можно было любого, независимо от положения, связей, богатства и репутации за одно место взять за его проступки. Но всё же настолько тиражировать эти сравнения, превращать их в фетиш и актуальный аргумент против судопроизводства даже для какой-нибудь крайне либеральной среды - перебор. Казарцев совершил ошибку, почти не имевшую ранее аналогов, так что про "техническую ошибку" нытье - ни о чем. Здесь либо полная некомпетентность , либо злой умысел. Про судью на ВАР вообще молчу. Его только на мыло теперь.
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vka1970
1597419519
Моя знакомая сразу после матча написала Казарцеву, что он мздоимец и трус.Ответ поразил напрочь.Я судья.Иди на ку.........Эти мрази чувствуют свою поддержку и не кого не боятся.НИ КОГО.Если он такой белый и пушистый(А для матерей мы все белые и пушистые), написал бы заявление об уходе.Так нет же.Уже бразильское, мексиканское и ряд европейских агентств во всю крутят момент с первым пенальти и специалисты утверждают , что ни какого нарушения ещё в первом тайме не было, но этот иуда от судейства в глаза на всю страну рассказывает, что повод был.Комар тоже повод имеет, так как жрать хочет, но если прилетает ладонь, от него ни чего не остаётся.Так и у нас от таких судей ни чего оставаться не должно.Их просто не должно быть в принципе.
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knikos
1597420555
Всё зло от свиней обязано , просто обязано вернуться обратно !!! В их семьи , к их родственникам , к ним самим . Да здравствует Карма !!!
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RusPlan
1597420949
"В том положении, в котором он находился, ему показалось, что было нарушение. А потом, когда этот момент рассмотрели со всех ракурсов по миллиметрам, поняли, что не было нарушения. А он-то этот момент видел вживую." Люди с дальних рядов трибуны, без биноклей и всяких ВАРов сразу все увидели, комментаторы без повторов с первого раза все правильно оценили. А Казарцев который находился рядом и смотрел именно на этот эпизод не увидел? Да ****** ваще!!!
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Mr.Boombastic
1597421093
Надо было воспитывать сына человеком,а не гнилой обезьяной
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NewLife
1597423525
В 37-ом году уже бы лес рубил. Не надо уповать на жалость, честный судья ни первый ни второй пенальти не поставил бы. Спроси у Ротенберга, почему твой это сделал.
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(Дорат)Брат Бората
1597423530
читаю коментарии болелов пищевика и это ******, потом эти тупорылые свиньи удивляются почему их то в Ростове то В Питере сажают в обезьянники (хотя они просили хлев!) к животным пищевика так и нужно относится!
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Ссппааррттаакк
1597424186
А ведь она права! Если честно мне стыдно вот это плаксивое состояние Спартака.
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RUSARM
1597424422
Вот родителям не надо лезть в разборки,они знали где и как работает их сын!!! И втягивать семью некрасиво со стороны Казарцева,большие деньги получать хочет,вот пусть и думает головой,а не карманом!!! А ошибки бывают у всех,все мы не безгрешные,но когда это переходит на поток,значит меняй профессию!!
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Spirit_78
1597428380
Травля, угрозы - это уже слишком. Писать членам семьи - вообще последнее дело.
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