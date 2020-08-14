Мать Казарцева: «Вызов на полиграф за техническую ошибку – это прямое унижение человека. У нас что, на дворе 37-й год?»

Зинаида Казарцева, мать арбитра Василия Казарцева, рассказала, с какими проблемами столкнулась их семья после матча первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).

– Зинаида Александровна, что происходит в вашей семье после игры «Спартак» – «Сочи»?

– После этого матча вся наша семья находится в таком состоянии, которое я не пожелаю больше никому. Васиному папе 75 лет, мне – 64. У нас есть бабушка – 87 лет. Скорая помощь все эти дни от нее не отходит, потому что она и так инсульт перенесла, а после того, как всe услышала и узнала, плачет каждый день. Мы ее все вместе успокаиваем. Она мне постоянно говорит: «Дочка, да разве так можно? Напишу Путину, езжай в Москву. За что человека так затравили? Да разве он у нас преступник? Он разве убил кого-то, ограбил, поджег что-то?».

На всех каналах, даже по «России-1» в «Вестях», два дня показывали его. Сказали, что он некомпетентный. Но по сути дела что произошло в моменте со вторым пенальти? В том положении, в котором он находился, ему показалось, что было нарушение. А потом, когда этот момент рассмотрели со всех ракурсов по миллиметрам, поняли, что не было нарушения. А он-то этот момент видел вживую. А VAR ему подтвердил.

Ну, хорошо, ошибся VAR, ошибся арбитр. Мы все живые люди, и каждый из нас может ошибиться. Но это техническая ошибка, за которую не бывает высшей меры наказания. А ведь генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов требует дисквалифицировать Васю пожизненно. Он только вчера приехал из Москвы. Он сейчас у нас, в Воронежской области. В Москве вчера он был шесть часов на полиграфе.

И вот про этот полиграф. У нас что, на дворе 37-й год? На полиграф вызывают кого? Преступников, предателей, шпионов. А вызов на полиграф за техническую ошибку – это прямое унижение человека. Вот с их стороны это подлость.

– Вы сказали, что в ваш адрес в социальных сетях тоже долетали разные оскорбительные сообщения. Как быстро вы стали получать ответную реакцию от «доброжелателей»?

– Как только закончился матч, мне сразу стали писать «ВКонтакте»: «Ваш сын негодяй», «Купите очки своему сынуле», разные оскорбительные видео и все такое подобное. Я все равно свою страничку не закрыла. Я все равно это все читаю, проглатываю, но никому не отвечаю.

Каждый думает и поступает в меру своей воспитанности. Вот как они пишут, как они рассуждают, значит, это они такие, а не я и не мой сын. Написали – бог им судья. Бумеранг в нашей жизни еще никто не отменял. Все зло, которое из них выплескивается, не пойдет им на пользу.

Но хороших людей в нашей стране все равно больше. После Васиного прямого эфира много знакомых и незнакомых людей мне написали, какого добропорядочного и честного сына я воспитала.