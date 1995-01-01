Главные новости утра. «Зенит» делал предложение Баринову, фанаты «Торпедо» требуют отставки Игнашевича

всем клонам!вы не клоны вы не асы!вы не за зенит!вы ********!все:чаек тарелка блюдце,все скоты под алармов гнутся!а админам всем привет!вы ноли! и вас тут нет!
«Рубин» объявил о трансфере полузащитника сборной Южной Кореи Хван Ин Бома
Goal: «Лион» готов опротестовать назначение арбитра из Голландии на матч против «Сити»
Фанаты «Торпедо» потребовали отставки Игнашевича
Баринов: «У меня было предложение от «Зенита»
Уткин – «Зениту»: «Вы проиграли не «РБ Лейпцигу». Вы проиграли «Бенфике» и отправились в жопу»