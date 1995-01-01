Главные новости утра. «Зенит» делал предложение Баринову, фанаты «Торпедо» требуют отставки Игнашевича

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1840

      vsespartak01 8 минут назад

      всем клонам!вы не клоны вы не асы!вы не за зенит!вы ********!все:чаек тарелка блюдце,все скоты под алармов гнутся!а админам всем привет!вы ноли! и вас тут нет!

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