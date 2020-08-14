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  • Goal: «Лион» готов опротестовать назначение арбитра из Голландии на матч против «Сити»

Goal: «Лион» готов опротестовать назначение арбитра из Голландии на матч против «Сити»

14 августа 2020, 10:27
13

Руководство «Лиона» недовольно выбором бригады арбитров из Голландии на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

В случае победы английского клуба «Аякс» попадает в групповую стадию Лиги чемпионов-2020/21 напрямую. В обратном случае амстердамцы начнут с квалификации.

На предстоящий матч назначен голландский судья Данни Маккели.

Французская сторона подозревает УЕФА в конфликте интересов и в случае поражения готова опротестовать выбор арбитра.

  • «Манчестер Сити» сыграет против «Лиона» завтра 15 августа.
  • Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Лион Аякс Манчестер Сити
Комментарии (13)
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АКС-74У
1597391883
Лион имеет право на такое требование.
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Garrincha58
1597395341
и здесь заговор
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the teacher
1597395791
Я конечно все понимаю, но они реально на победу расчитывают?
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paracetamol
1597397885
И тут судейские страсти кипят, а все началось с наших поросят родненьких!
Ответить
Бухбух
1597412739
Ну так обыграйте МС и нет проблем!
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Makaweli
1597417945
А в лионе забыли когда они при помощи Платини наглым образом забрали выход в плей-офф у самого Аякса!
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житель СПб
1597553829
А сейчас - наверное благодарят этого судью!!!
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