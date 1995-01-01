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    Goal: «Лион» готов опротестовать назначение арбитра из Голландии на матч против «Сити»

    Руководство «Лиона» недовольно выбором бригады арбитров из Голландии на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    В случае победы английского клуба «Аякс» попадает в групповую стадию Лиги чемпионов-2020/21 напрямую. В обратном случае амстердамцы начнут с квалификации.

    На предстоящий матч назначен голландский судья Данни Маккели.

    Французская сторона подозревает УЕФА в конфликте интересов и в случае поражения готова опротестовать выбор арбитра.

    • «Манчестер Сити» сыграет против «Лиона» завтра 15 августа.
    • Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7459

      paracetamol 1 час назад

      И тут судейские страсти кипят, а все началось с наших поросят родненьких!

      1
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      Рейтинг: +47

      the teacher 1 час назад

      Я конечно все понимаю, но они реально на победу расчитывают?

      0
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      Рейтинг: +2907

      Cleaner 1 час назад

      Небеспочвенные опасения. МанСити и здесь все купил!..)

      0
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      Рейтинг: +11081

      Garrincha58 1 час назад

      и здесь заговор

      0
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      Рейтинг: +563

      АКМ-74У 2 часа назад

      Лион имеет право на такое требование.

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