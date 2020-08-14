Goal: «Лион» готов опротестовать назначение арбитра из Голландии на матч против «Сити»

Руководство «Лиона» недовольно выбором бригады арбитров из Голландии на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
В случае победы английского клуба «Аякс» попадает в групповую стадию Лиги чемпионов-2020/21 напрямую. В обратном случае амстердамцы начнут с квалификации.
На предстоящий матч назначен голландский судья Данни Маккели.
Французская сторона подозревает УЕФА в конфликте интересов и в случае поражения готова опротестовать выбор арбитра.
- «Манчестер Сити» сыграет против «Лиона» завтра 15 августа.
- Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
Источник: Goal.com