«Рубин» объявил о трансфере полузащитника сборной Южной Кореи Хван Ин Бома

«Рубин» объявил о переходе полузащитника Хван Ин Бома.

Контракт с 23-летним центральным полузащитником подписан на три года.

Игрок сборной Южной Корее ранее выступал за «Ванкувер Уайткэпс».

Официально: Хван Ин Бом – в «Рубине»ФК «Рубин» подписал контракт на три года с 23-летним полузащитником @WhitecapsFC и сборной Южной Кореи Хван Ин Бомом. Игрок присоединится к команде после оформления всех документов.Добро пожаловать!https://t.co/1u7rtWx7dg pic.twitter.com/Tt0ZTnwH6E