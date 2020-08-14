«Рубин» объявил о трансфере полузащитника сборной Южной Кореи Хван Ин Бома

Хорошее приобретение ..Но лучше бы обьявили о расторжении с Тарасовым ! Как можно держать в команде этот шлак ! Лучше бы трех молодых из дубля использовать на тренировках и играх вместо этого не далёкого типа !
«Рубин» объявил о переходе полузащитника Хван Ин Бома.
Контракт с 23-летним центральным полузащитником подписан на три года.
Игрок сборной Южной Корее ранее выступал за «Ванкувер Уайткэпс».
- В «Рубине» футболист будет играть под шестым номером.
- В 36 матчах МЛС Хван Ин Бома забил три гола и сделал три голевые передачи.
Официально: Хван Ин Бом – в «Рубине»ФК «Рубин» подписал контракт на три года с 23-летним полузащитником @WhitecapsFC и сборной Южной Кореи Хван Ин Бомом. Игрок присоединится к команде после оформления всех документов.Добро пожаловать!https://t.co/1u7rtWx7dg pic.twitter.com/Tt0ZTnwH6E— «Рубин» Казань (@fcrk) August 14, 2020