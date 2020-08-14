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    «Рубин» объявил о трансфере полузащитника сборной Южной Кореи Хван Ин Бома

    «Рубин» объявил о переходе полузащитника Хван Ин Бома.

    Контракт с 23-летним центральным полузащитником подписан на три года.

    Игрок сборной Южной Корее ранее выступал за «Ванкувер Уайткэпс».

    • В «Рубине» футболист будет играть под шестым номером.
    • В 36 матчах МЛС Хван Ин Бома забил три гола и сделал три голевые передачи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 11:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4646

      САДЫЧОК 5 минут назад

      Хорошее приобретение ..Но лучше бы обьявили о расторжении с Тарасовым ! Как можно держать в команде этот шлак ! Лучше бы трех молодых из дубля использовать на тренировках и играх вместо этого не далёкого типа !

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      Рейтинг: +1274

      PAREVG. 2 часа назад

      Главное, чтобы он со спартаком не играл, а то, не дай Бог, Кокорин с Паком спутает...

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