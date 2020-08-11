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    Лига Европы. «Шахтер» забил четыре гола «Базелю» и вышел в полуфинал, «Севилья» победила «Вулверхэмптон»

    «Шахтер» прошел в полуфинал Лиги Европы благодаря разгрому «Базеля». В следующим раунде украинцы сыграют с «Интером».

    В другой встрече «Севилья» обыграла англичан. Единственный мяч во втором тайме забил Лукас Окампос.

    Лига Европы. 1/4 финала

    Вулверхэмптон (Англия) – Севилья (Испания) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Окампос, 88.

    Шахтер (Украина) – Базель (Швейцария) – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мораес, 2; 2:0 – Тайсон, 22; 3:0 – Патрик, 75 (с пенальти); 4:0 – Додо, 88; 4:1 – ван Волфсвинкел, 90+2.

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2020 23:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3085

      mdu86 22 минуты назад

      Поздравляю Краснодар с выходом сразу в четвёртый раунд ЛЧ, но соперник в лице Бенфики очень серьёзный. Надеюсь увидим 3 российских команды в групповом раунде ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +40831

      portero > mdu86 17 минут назад

      все четыре команды выиграли, это хорошо...
      надеемся на выход в группу.

      0
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      Рейтинг: +5565

      GoLenaStop 28 минут назад

      «Шахтер» прошел в полуфинал Лиги Европы благодаря разгрому «Базеля». В следующим раунде команда из ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ сыграет с «Интером».
      Шахтер (ДНР) - Базель (Швейцария) - 4:1 (2:0) !!!!!!
      Донецк, шахтеры, спасибо за победу!!!
      Так играть!

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      Рейтинг: -369

      kadim > GoLenaStop 24 минуты назад

      А шахтёр и уефа в курсе,что он из днр? А то везде написано шахтёр Украина.

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      Рейтинг: +5684

      Борат 31 минуту назад

      Шахтёр на хорошем уровне несмотря на унылость упл !
      Гыгы

      1
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      Рейтинг: +10

      net zenit1967 > Борат 28 минут назад

      привет курчавомохнорылый невоспитанный боратик!

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