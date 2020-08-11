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  • Лига Европы. «Шахтер» забил четыре гола «Базелю» и вышел в полуфинал, «Севилья» победила «Вулверхэмптон»

Лига Европы. «Шахтер» забил четыре гола «Базелю» и вышел в полуфинал, «Севилья» победила «Вулверхэмптон»

11 августа 2020, 23:53
8

«Шахтер» прошел в полуфинал Лиги Европы благодаря разгрому «Базеля». В следующим раунде украинцы сыграют с «Интером».

В другой встрече «Севилья» обыграла англичан. Единственный мяч во втором тайме забил Лукас Окампос.

Лига Европы. 1/4 финала

Вулверхэмптон (Англия) – Севилья (Испания) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Окампос, 88.

Шахтер (Украина) – Базель (Швейцария) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Мораес, 2; 2:0 – Тайсон, 22; 3:0 – Патрик, 75 (с пенальти); 4:0 – Додо, 88; 4:1 – ван Волфсвинкел, 90+2.

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Украина. Премьер-лига Шахтер Базель
Комментарии (8)
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GoLenaStop
1597179710
«Шахтер» прошел в полуфинал Лиги Европы благодаря разгрому «Базеля». В следующим раунде команда из ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ сыграет с «Интером». Шахтер (ДНР) - Базель (Швейцария) - 4:1 (2:0) !!!!!! Донецк, шахтеры, спасибо за победу!!! Так играть!
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mdu86
1597180022
Поздравляю Краснодар с выходом сразу в четвёртый раунд ЛЧ, но соперник в лице Бенфики очень серьёзный. Надеюсь увидим 3 российских команды в групповом раунде ЛЧ
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кто там
1597208565
Шахтёр молодцы, играли бы в РФПЛ, бзенит бы долго чемпионство бы не получал да же с помощью газпрома.
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амани
1597209189
не надо политику сюда......Шахтер Украина и я рад за них. хорошая победа1
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zigbert
1597223076
С такой игрой Шахтеру можно замахнуться и на Кубок ЛЕ.
Ответить
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