Лига Европы. «Шахтер» забил четыре гола «Базелю» и вышел в полуфинал, «Севилья» победила «Вулверхэмптон»

Поздравляю Краснодар с выходом сразу в четвёртый раунд ЛЧ, но соперник в лице Бенфики очень серьёзный. Надеюсь увидим 3 российских команды в групповом раунде ЛЧ
«Шахтер» прошел в полуфинал Лиги Европы благодаря разгрому «Базеля». В следующим раунде украинцы сыграют с «Интером».
В другой встрече «Севилья» обыграла англичан. Единственный мяч во втором тайме забил Лукас Окампос.
Лига Европы. 1/4 финала
Вулверхэмптон (Англия) – Севилья (Испания) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Окампос, 88.
Шахтер (Украина) – Базель (Швейцария) – 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Мораес, 2; 2:0 – Тайсон, 22; 3:0 – Патрик, 75 (с пенальти); 4:0 – Додо, 88; 4:1 – ван Волфсвинкел, 90+2.