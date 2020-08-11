Лига Европы. «Шахтер» забил четыре гола «Базелю» и вышел в полуфинал, «Севилья» победила «Вулверхэмптон»

«Шахтер» прошел в полуфинал Лиги Европы благодаря разгрому «Базеля». В следующим раунде украинцы сыграют с «Интером».

В другой встрече «Севилья» обыграла англичан. Единственный мяч во втором тайме забил Лукас Окампос.

Лига Европы. 1/4 финала

Вулверхэмптон (Англия) – Севилья (Испания) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Окампос, 88.

Шахтер (Украина) – Базель (Швейцария) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Мораес, 2; 2:0 – Тайсон, 22; 3:0 – Патрик, 75 (с пенальти); 4:0 – Додо, 88; 4:1 – ван Волфсвинкел, 90+2.

Результаты Лиги Европы