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    ФНЛ. «Спартак-2» сыграл вничью с «Торпедо» Игнашевича, «Крылья Советов» вдевятером уступили выходцу из ПФЛ и другие результаты

    «Крылья Советов» после вылета из РПЛ не одержали ни одной победы. Во втором туре ФНЛ команда Игоря Осинькина проиграла выходцу из ПФЛ.

    «Спартак-2» дома обменялся голами с «Торпедо». «СКА-Хабаровск» уступил в Иваново, а «Енисей» Александра Тарханова справился дома с «Динамо».

    Первенство ФНЛ. 2-й тур

    Енисей (Красноярск) – Динамо (Брянск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Саная, 66.

    Акрон (Тольятти) – Шинник (Ярославль) – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Низамутдинов, 58; 1:1 – Газданов, 61; 2:1 – Верхунов, 82.

    Спартак-2 (Москва) – Торпедо (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Гордюшенко, 32; 1:1 – Нимели, 44.

    Нижний Новгород – Иртыш (Омск) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сапета, 9 (с пенальти); 2:0 – Каккоев, 68.

    Удаления: нет – Крикуненко, 20.

    Оренбург – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кулишев, 32.

    Чертаново (Москва) – Томь (Томск) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сулейманов, 45+1; 2:0 – Конев, 90+5.

    Удаления: нет – Бычков, 58.

    Велес (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Котов, 10; 2:0 – Максименко, 46; 3:0 – Котов, 65; 3:1 – Голенков, 82.

    Удаления: нет – Гацкан, 62 (вторая ж.к.); Чернов, 90+4 (вторая ж.к.).

    Текстильщик (Иваново) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Аппаев, 6.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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