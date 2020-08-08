ФНЛ. «Спартак-2» сыграл вничью с «Торпедо» Игнашевича, «Крылья Советов» вдевятером уступили выходцу из ПФЛ и другие результаты

«Крылья Советов» после вылета из РПЛ не одержали ни одной победы. Во втором туре ФНЛ команда Игоря Осинькина проиграла выходцу из ПФЛ.
«Спартак-2» дома обменялся голами с «Торпедо». «СКА-Хабаровск» уступил в Иваново, а «Енисей» Александра Тарханова справился дома с «Динамо».
Первенство ФНЛ. 2-й тур
Енисей (Красноярск) – Динамо (Брянск) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Саная, 66.
Акрон (Тольятти) – Шинник (Ярославль) – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Низамутдинов, 58; 1:1 – Газданов, 61; 2:1 – Верхунов, 82.
Спартак-2 (Москва) – Торпедо (Москва) – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Гордюшенко, 32; 1:1 – Нимели, 44.
Нижний Новгород – Иртыш (Омск) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сапета, 9 (с пенальти); 2:0 – Каккоев, 68.
Удаления: нет – Крикуненко, 20.
Оренбург – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Кулишев, 32.
Чертаново (Москва) – Томь (Томск) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сулейманов, 45+1; 2:0 – Конев, 90+5.
Удаления: нет – Бычков, 58.
Велес (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Котов, 10; 2:0 – Максименко, 46; 3:0 – Котов, 65; 3:1 – Голенков, 82.
Удаления: нет – Гацкан, 62 (вторая ж.к.); Чернов, 90+4 (вторая ж.к.).
Текстильщик (Иваново) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Аппаев, 6.