Зидан – после вылета из Лиги чемпионов: «Мы должны гордиться тем, что сделали. Сезон получился отличным»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан видит поводы для гордости, несмотря на вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. В двух матчах против «Манчестер Сити» испанцы проиграли со счетом 1:2.
«Мы должны гордиться тем, что сделали. Искать оправдания не время. Я горд усилиями, которые показала команда.
Соперник заслужил две победы. Мы играли неплохо; было ощущение, что сможем справиться с их прессингом. Второй мяч «Реал» пропустил, когда был на пике.
Сезон Рафаэля Варана был впечатляющим. Наш сезон в целом получился отличным», – считает Зидан.
- Зидан начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2014 году.
- В качестве тренера он трижды брал Лигу чемпионов.
- «Реал» – действующий чемпион Испании.
Источник: твиттер Дермота Корригана