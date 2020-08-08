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  • Зидан – после вылета из Лиги чемпионов: «Мы должны гордиться тем, что сделали. Сезон получился отличным»

Зидан – после вылета из Лиги чемпионов: «Мы должны гордиться тем, что сделали. Сезон получился отличным»

8 августа 2020, 00:51
1

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан видит поводы для гордости, несмотря на вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. В двух матчах против «Манчестер Сити» испанцы проиграли со счетом 1:2.

«Мы должны гордиться тем, что сделали. Искать оправдания не время. Я горд усилиями, которые показала команда.

Соперник заслужил две победы. Мы играли неплохо; было ощущение, что сможем справиться с их прессингом. Второй мяч «Реал» пропустил, когда был на пике.

Сезон Рафаэля Варана был впечатляющим. Наш сезон в целом получился отличным», – считает Зидан.

  • Зидан начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2014 году.
  • В качестве тренера он трижды брал Лигу чемпионов.
  • «Реал» – действующий чемпион Испании.

Источник: твиттер Дермота Корригана
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (1)
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Cules2013
1596883035
И чего отличного-то? - Из ЛЧ вылетели по делу, и сразу в 1/8. И это от не самого сильного Сити. В прошлые годы дружина Пепа была мощнее. - Из Кубка Испании вылетели в 1/4 от Сосьедада. - Да, выиграли чемпионат Испании, да - заслуженно, но благодаря жёсткому кризису Барсы, которая, всё равно, почти до последнего могла занять первое место. - Трансферы Йовича и Азара, суммарно за 160 млн по итогу сезона выглядят ещё смешнее, чем наш Гризманн. У Азара 7 ГП и 1 гол во всех турнирах (8 очков), Йович 4 очка по гол+пас за сезон. Итого 12 очков на двоих. У Гризмана по Г+П 20 очков за сезон))) Сезон, мягко говоря, так себе. Скорее, плюс в том, Зидан вывел клуб из кризиса и есть хорошие надежды на трофеи в следующем сезоне.
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