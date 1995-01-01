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    Зидан – после вылета из Лиги чемпионов: «Мы должны гордиться тем, что сделали. Сезон получился отличным»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан видит поводы для гордости, несмотря на вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. В двух матчах против «Манчестер Сити» испанцы проиграли со счетом 1:2.

    «Мы должны гордиться тем, что сделали. Искать оправдания не время. Я горд усилиями, которые показала команда.

    Соперник заслужил две победы. Мы играли неплохо; было ощущение, что сможем справиться с их прессингом. Второй мяч «Реал» пропустил, когда был на пике.

    Сезон Рафаэля Варана был впечатляющим. Наш сезон в целом получился отличным», – считает Зидан.

    • Зидан начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2014 году.
    • В качестве тренера он трижды брал Лигу чемпионов.
    • «Реал» – действующий чемпион Испании.

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    Источник: твиттер Дермота Корригана

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