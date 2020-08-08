Зидан – после вылета из Лиги чемпионов: «Мы должны гордиться тем, что сделали. Сезон получился отличным»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан видит поводы для гордости, несмотря на вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. В двух матчах против «Манчестер Сити» испанцы проиграли со счетом 1:2.

«Мы должны гордиться тем, что сделали. Искать оправдания не время. Я горд усилиями, которые показала команда.

Соперник заслужил две победы. Мы играли неплохо; было ощущение, что сможем справиться с их прессингом. Второй мяч «Реал» пропустил, когда был на пике.

Сезон Рафаэля Варана был впечатляющим. Наш сезон в целом получился отличным», – считает Зидан.