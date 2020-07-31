«Реал», «Барселона» и «МЮ» попали в десятку самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.

Среди футбольных клубов самое высокое место (шестое) занимает «Реал» – его стоимость оценена в 4,24 миллиарда долларов. На восьмой строчке рейтинга «Барселона» – она стоит 4,02 миллиарда. Десятое место у «Манчестер Юнайтед» – 3,81 миллиарда.

Наиболее высоко оценен клуб национальной футбольной лиги США «Даллас Ковбойс», чья стоимость составляет 5,5 миллиарда долларов.

ТОп-10 самых дорогих клубов мира

1. «Даллас Ковбойз» (американский футбол) — 5,5 миллиарда долларов;

2. «Нью-Йорк Янкис» (бейсбол) — 5 миллиардов;

3. «Нью-Йорк Никс» (баскетбол) — 4,6 миллиарда;

4. «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол) — 4,4 миллиарда;

5. «Голден Стэйт Уорриорз» (баскетбол) — 4,3 миллиарда;

6. «Реал» — 4,24 миллиарда;

7. «Нью-Ингленд Пэтриотс» (американский футбол) — 4,1 миллиарда;

8. «Барселона» — 4,02 миллиарда;

9. «Нью-Йорк Джайентс» (американский футбол) — 3,9 миллиарда;

10. «Манчестер Юнайтед» — 3,81 миллиарда.