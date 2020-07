АПЛ представила мяч на следующий сезон

Английская Премьер-лига анонсировала мяч, которым будут играть в сезоне-2020/21.

Мяч Nike Flight выполнен в белом цвете с красными и черными разрезами.

Pace, precision and explosiveness.Are you ready for @NikeFootball’s new Premier League match ball?Introducing the official 2020/21 Premier League Nike Flight ball #Playwithlove https://t.co/tL0aqKkB5C pic.twitter.com/AYahTd35ZC