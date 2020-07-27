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    Клопп получил приз имени Фергюсона, как лучший тренер сезона АПЛ

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим в АПЛ по итогам сезона-2019/20.

    Ассоциация тренеров Англии отметила достижения немца, наградив его призом имени Алекса Фергюсона.

    • «Ливерпуль» набрал 99 очков в 38 турах Премьер-лиги.
    • Команда под руководством Клоппа стала чемпионом впервые за 30 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Ассоциации тренеров Англии

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    27.07.2020 22:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      soludion 9 минут назад

      Договорные матчи >> pro100stavka.ru

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      Рейтинг: +1221

      Питерский князь 36 минут назад

      А зачем так сильно улыбаться.
      Он под коксом или обосрался и ему уже пора?
      =)))

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