Клопп получил приз имени Фергюсона, как лучший тренер сезона АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим в АПЛ по итогам сезона-2019/20.

Ассоциация тренеров Англии отметила достижения немца, наградив его призом имени Алекса Фергюсона.

Congratulations to @LFC Manager Jürgen Klopp for winning The Sir Alex Ferguson trophy for the LMA Manager of the Year #LMAAnnualAwards pic.twitter.com/tJZrjXC0jx