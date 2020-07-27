Клопп получил приз имени Фергюсона, как лучший тренер сезона АПЛ

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим в АПЛ по итогам сезона-2019/20.
Ассоциация тренеров Англии отметила достижения немца, наградив его призом имени Алекса Фергюсона.
- «Ливерпуль» набрал 99 очков в 38 турах Премьер-лиги.
- Команда под руководством Клоппа стала чемпионом впервые за 30 лет.
Congratulations to @LFC Manager Jürgen Klopp for winning The Sir Alex Ferguson trophy for the LMA Manager of the Year #LMAAnnualAwards pic.twitter.com/tJZrjXC0jx— LMA (@LMA_Managers) July 27, 2020