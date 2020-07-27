Самарский суд запретил болельщику полтора года посещать стадион за снятие маски

Кировский суд Самары вынес приговор болельщику, снявшему маску во время матча.

Как сообщает представитель горячей линии болельщиков Олег Семенов, за создание угрозы безопасности фанату запретили посещать стадион в течение 18 месяцев. Кроме того, на болельщика наложен штраф в размере 10 тысяч рублей.

«Клубы Премьер-лиги, отдельные футболисты, тренеры команд, которые не соблюдали социальную дистанцию, бросали свои майки, жали руки болельщикам (на «Самара Арене, в том числе) КДК РФС крупно штрафует. Болельщику же за эту «угрозу» – штраф/бан по ч.3 ст.20.31», – прокомментировал Семенов решение суда.

За нарушение масочного режима был оштрафован главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Ему выписали штраф в 350 тысяч рублей.