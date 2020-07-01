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    Бельерин: «Единственный веган в «Арсенале» – я. Моя социальная жизнь чуть усложнилась»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал о диете. Испанец – веган.

    «Я стал веганом из-за здоровья. Есть и другие причины – например, сохранение животных.

    Диета усложняет мою социальную жизнь. Когда хожу в ресторан с друзьями, я нахожусь в роли скучного парня.

    Единственный веган в «Арсенале» – я, однако некоторые проявляют интерес к диете, спрашивают», – сказал Бельерин GQ.

    • После каждой победы «Арсенала» Бельерин оплачивает посадку деревьев.
    • 25-летний испанец в сезоне АПЛ провел 13 матчей, забил гол.
    • «Арсенал» в таблице АПЛ идет десятым.

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    Источник: GQ

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1984

      neveldomha 2 часа назад

      Оказывается чмо и Спартак это синонимы. Стыдоба.

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      Рейтинг: +988

      LOKOfanatik19 2 часа назад

      Вы что в ресторане едой хвастаетесь... Понимаю ты был бы Геем, другое дело. С тобой никто бы и не ходил в ресторан.

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