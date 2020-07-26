Бельерин: «Единственный веган в «Арсенале» – я. Моя социальная жизнь чуть усложнилась»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал о диете. Испанец – веган.
«Я стал веганом из-за здоровья. Есть и другие причины – например, сохранение животных.
Диета усложняет мою социальную жизнь. Когда хожу в ресторан с друзьями, я нахожусь в роли скучного парня.
Единственный веган в «Арсенале» – я, однако некоторые проявляют интерес к диете, спрашивают», – сказал Бельерин GQ.
- После каждой победы «Арсенала» Бельерин оплачивает посадку деревьев.
- 25-летний испанец в сезоне АПЛ провел 13 матчей, забил гол.
- «Арсенал» в таблице АПЛ идет десятым.
Источник: GQ