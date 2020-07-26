Бельерин: «Единственный веган в «Арсенале» – я. Моя социальная жизнь чуть усложнилась»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал о диете. Испанец – веган.

«Я стал веганом из-за здоровья. Есть и другие причины – например, сохранение животных.

Диета усложняет мою социальную жизнь. Когда хожу в ресторан с друзьями, я нахожусь в роли скучного парня.

Единственный веган в «Арсенале» – я, однако некоторые проявляют интерес к диете, спрашивают», – сказал Бельерин GQ.