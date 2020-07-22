Магнуссон и Сигурдссон не сыграют с «Тамбовом». У исландцев подозрение на коронавирус

ЦСКА сообщил о результатах очередного тестирования на коронавирус.

У Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона анализы были признаны сомнительными. Оба игрока изолированы от команды и должны в ближайшее время пройти еще несколько тестов.

Все остальные футболисты прошли повторное тестирование, результаты которого оказались отрицательными. ЦСКА уведомил о ситуации РПЛ и Роспотребнадзор. Москвичи примут участие в игре последнего тура против «Тамбова».