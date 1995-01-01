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    Магнуссон и Сигурдссон не сыграют с «Тамбовом». У исландцев подозрение на коронавирус

    ЦСКА сообщил о результатах очередного тестирования на коронавирус.

    У Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона анализы были признаны сомнительными. Оба игрока изолированы от команды и должны в ближайшее время пройти еще несколько тестов.

    Все остальные футболисты прошли повторное тестирование, результаты которого оказались отрицательными. ЦСКА уведомил о ситуации РПЛ и Роспотребнадзор. Москвичи примут участие в игре последнего тура против «Тамбова».

    • Матч ЦСКА – «Тамбов» пройдет сегодня, начало в 19:00 по Москве.
    • Московский клуб идет на четвертом месте и имеет шансы попасть в Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1702

      river31 36 минут назад

      Засада однако...

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      Рейтинг: +1794

      neim 47 минут назад

      Где-то я уже это слышал, причём совсем недавно и в таком же тоне ! ))) Сначала тесты сомнительные, потом подозрительные, а потом вообще про это говорить не стали, типа у игроков травмы механические ))).

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1594

      Mister_Tomsk 1 час назад

      стоило только поставить на коней, сразу же пздц

      0
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      Рейтинг: +409

      AleSan4es > Mister_Tomsk 41 минуту назад

      Ну ты и отморозок) ставить на рпл

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      Рейтинг: +1702

      river31 > AleSan4es 35 минут назад

      Болеете?))))
      Чем-то....

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