Магнуссон и Сигурдссон не сыграют с «Тамбовом». У исландцев подозрение на коронавирус

ЦСКА сообщил о результатах очередного тестирования на коронавирус.
У Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона анализы были признаны сомнительными. Оба игрока изолированы от команды и должны в ближайшее время пройти еще несколько тестов.
Все остальные футболисты прошли повторное тестирование, результаты которого оказались отрицательными. ЦСКА уведомил о ситуации РПЛ и Роспотребнадзор. Москвичи примут участие в игре последнего тура против «Тамбова».
- Матч ЦСКА – «Тамбов» пройдет сегодня, начало в 19:00 по Москве.
- Московский клуб идет на четвертом месте и имеет шансы попасть в Лигу чемпионов.
Источник: Официальный сайт ЦСКА