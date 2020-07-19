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    Рамос провел 650-й матч за «Реал». Это четвертый результат в истории клуба

    Капитан «Реала» Серхио Рамос принял участие в матче 38-го тура Примеры против «Леганеса» (2:2).

    Эта игра стала 650-й для центрального защитника в составе мадридской команды.

    Президент клуба Флорентино Перес вручил 34-летнему футболисту специальную футболку, посвященную юбилейной встрече.

    650 матчей Рамоса – это четвертый результат в истории «Реала». Больше только у Рауля (741), Икера Касильяса (725) и Мануэля Санчиса (710).

    Источник: Официальный твиттер «Реала»

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    Сегодня, 08:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +509

      _MATRIX_ 1 час назад

      Побьет рекорд Рауля и выйдет на первое место.

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