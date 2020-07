Рамос провел 650-й матч за «Реал». Это четвертый результат в истории клуба

Капитан «Реала» Серхио Рамос принял участие в матче 38-го тура Примеры против «Леганеса» (2:2).

Эта игра стала 650-й для центрального защитника в составе мадридской команды.

Президент клуба Флорентино Перес вручил 34-летнему футболисту специальную футболку, посвященную юбилейной встрече.

650 матчей Рамоса – это четвертый результат в истории «Реала». Больше только у Рауля (741), Икера Касильяса (725) и Мануэля Санчиса (710).

@SergioRamos marked his th match for @RealMadrid with a goal!#RealFootball | #HalaMadrid pic.twitter.com/0pHHw1Wh5w