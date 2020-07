Де Хеа провел 112-й матч на ноль за «МЮ» и сравнялся со Шмейхелем

«Манчестер Юнайтед» обыграл со счетом 2:0 «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура АПЛ.

Для вратаря Давида Де Хеа эта игра стала 112-й на ноль за «МЮ». По этому показателю он догнал Петера Шмейхеля.

David De Gea has kept his 112th PL clean sheet for Man Utd, equalling Peter Schmeichel’s club record in the compMost PL clean sheets for Man Utd:112 David De Gea (311 apps)112 Peter Schmeichel (252)90 Edwin van der Sar (186)30 Fabien Barthez (92)24 Roy Carroll (49) pic.twitter.com/uwGPU4pyvT