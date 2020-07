Льорис и Сон едва не подрались после первого тайма матча с «Эвертоном»

Между двумя игроками «Тоттенхэма» произошла ссора в начале перерыва матча 33-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0).

Вратарь Уго Льорис и нападающий Хын-Мин Сон едва не подрались прямо на поле. Разнимать француза и корейца пришлось партнерам по команде.

В раздевалке конфликт был исчерпан и перед выходом на второй тайм футболисты обнялись в знак примирения.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time pic.twitter.com/jjVeKy36AR