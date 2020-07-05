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    Арбитр Федотов: «Гол Азмуна нельзя было засчитывать, «Краснодар» может подать на переигровку матча»

    Арбитр Игорь Федотов рассказал, что «Зенит» забил первый гол «Краснодару» с нарушением правил.

    «Первый гол «Зенита» нельзя было засчитывать. Есть правило 16 про удар от ворот. Его следовало перебить. Азмун находился на линии штрафной, это нарушение правил игры – протестовый момент. По правилу – игроки атакующей команды не могут находиться внутри штрафной площадки, а линия – это часть штрафной.

    В теории «Краснодар» может подать на переигровку после этого», – сказал Федотов.

    • «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2.
    • Петербуржцы благодаря этой победе стали чемпионами РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    05.07.2020 23:13
    Комментарии21
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      Рейтинг: +2836

      Томик 8 минут назад

      Дядя Федя, Вы дурак? Уже про переигровки начал бред нести.

      0
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      Рейтинг: +6184

      paracetamol 40 минут назад

      Газинский один из героев матча! Классно отдал голевой пас Азмуну.

      3
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      Рейтинг: +3718

      Hektor 84 1 час назад

      Кто нибудь заткните этого гоблина

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2902

      TOMSON 1 час назад

      Ну давайте там миллиметры мерить. Азмун акцентировано находился за штрафной и принимающему игроку не мешал. Зачем было именно так разыгрывать мяч в начале игры, я думаю Краснодар и сам не знает.

      1
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      Рейтинг: +1175

      AHTUNGBOL 1 час назад

      В любом матче каждого тура есть спорные или неправильные решения арбитра. Федотов предлагает переиграть весь чемпионат??? Тогда он никогда не закончится...

      3
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      Рейтинг: +558

      matvei_72 1 час назад

      А ещё по правилу 69 Зенит не может пердолить противника раздвинувшего свои булки...

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      Рейтинг: +6184

      paracetamol 1 час назад

      Началось, мля....!

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      Рейтинг: +1864

      baden69 1 час назад

      Удивительная глупость. Насколько сильна у него обида, что убрали с судейства, что он всех судей клеймит какими-то ошибками, которых очень часто и нет.

      2
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      Рейтинг: +853

      Semenycch 1 час назад

      Федотов, как обычно бредит.

      0
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      Рейтинг: +4102

      порт 1 час назад

      Точно, точно, а ещё и Аршавин находился в не игры.

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