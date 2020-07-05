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  • Арбитр Федотов: «Гол Азмуна нельзя было засчитывать, «Краснодар» может подать на переигровку матча»

Арбитр Федотов: «Гол Азмуна нельзя было засчитывать, «Краснодар» может подать на переигровку матча»

5 июля 2020, 23:13
57

Арбитр Игорь Федотов рассказал, что «Зенит» забил первый гол «Краснодару» с нарушением правил.

«Первый гол «Зенита» нельзя было засчитывать. Есть правило 16 про удар от ворот. Его следовало перебить. Азмун находился на линии штрафной, это нарушение правил игры – протестовый момент. По правилу – игроки атакующей команды не могут находиться внутри штрафной площадки, а линия – это часть штрафной.

В теории «Краснодар» может подать на переигровку после этого», – сказал Федотов.

  • «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2.
  • Петербуржцы благодаря этой победе стали чемпионами РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Азмун Сердар Федотов Игорь
Комментарии (57)
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vsespartak01
1593980184
какую переигровку?я не поклонник зенита,но не порть людям праздник!нам все гадишь,теперь на других перешел!иди спи!
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Setién Enrique
1593980320
Пусть подают. Пусть Мусаев ещё раз скажет что чемпионат можно заканчивать. И поноет по-поводу судей. Пусть лично Галицкий медали Зениту вручит. По-факту доминировали сбг. С победой ещё раз от адекватного болельщика Спартака!
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ArReal
1593980341
Переигровку?что ты куришь дядя?)))с такими покровителями Зенит может хоть руками забивать))
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3a zenit
1593980531
в натуре наркоман))Азмун был за линией.
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Ссппааррттаакк
1593980605
Походу Федотов болельщик Поросят.
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порт
1593980886
Точно, точно, а ещё и Аршавин находился в не игры.
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paracetamol
1593983941
Газинский один из героев матча! Классно отдал голевой пас Азмуну.
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JTherry
1594018420
вообще-то на матче работал ВАР (с Турбиным), а на поле судья - Карасев и Ко, неужто пропустили нарушение и "сВАРили" на глазах у Галицкого? на мой взгляд, победа была без шансов для Краснодара... бывший судья Федотов постоянно пытается кому-то и что-то доказать - то ли свою полную профнепригодность, то ли профессионализм, чуть выше "судеек Кашшаи"...
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semm
1594020864
Краснодару не о переигровке думать нужно, а собраться на оставшиеся матчи серьёзно; игр больше чем у Локо - будет тяжело, но команды противники на порядок ниже команд оппонента. Есть хороший шанс занять второе место, ну это точно! А Федотов - балаболка; ему, разве что, программу вести с Уткиным!
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portero
1594031087
бред это надо было самим своё забивать, теперь оставшиеся матчи надо выигрывать и надеяться что Локо будет терять очки....
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