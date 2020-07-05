Арбитр Федотов: «Гол Азмуна нельзя было засчитывать, «Краснодар» может подать на переигровку матча»

Арбитр Игорь Федотов рассказал, что «Зенит» забил первый гол «Краснодару» с нарушением правил.

«Первый гол «Зенита» нельзя было засчитывать. Есть правило 16 про удар от ворот. Его следовало перебить. Азмун находился на линии штрафной, это нарушение правил игры – протестовый момент. По правилу – игроки атакующей команды не могут находиться внутри штрафной площадки, а линия – это часть штрафной.

В теории «Краснодар» может подать на переигровку после этого», – сказал Федотов.