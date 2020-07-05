Малком, Азмун и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Краснодаром»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Зенита» на матч 26-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Рамирес, Мартынович, Уткин, Ольссон, Кайо, Вандерсон, Вилена, Берг.
Запасные: Синицын, Адамов, Сорокин, Фернандеш, Черников, Кабелья, Сулейманов, Сергеев, Кутовой, Воротников, Онугха.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.
- Начало – в 20:30 мск.
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Источник: Официальный сайт РПЛ