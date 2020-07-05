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  • Малком, Азмун и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Краснодаром»

Малком, Азмун и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Краснодаром»

5 июля 2020, 19:26
28

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Зенита» на матч 26-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Рамирес, Мартынович, Уткин, Ольссон, Кайо, Вандерсон, Вилена, Берг.

Запасные: Синицын, Адамов, Сорокин, Фернандеш, Черников, Кабелья, Сулейманов, Сергеев, Кутовой, Воротников, Онугха.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.

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Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
Комментарии (28)
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ArReal
1593966920
Загадка века - Зенит будет сливать и выигрывать дома, или выигрывать и сливать дома Сочи!?)
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волчарик
1593968394
Красивого футбола,чтоб запомнилась игра,а не спорные моменты.
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ZENIT84,
1593968897
не понял а что отменили лимит? у краснодара 7 легов))))) или мартынович не кактит под лега так как белорус?
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Setién Enrique
1593970025
Краснодар в прошлом сезоне уступил ЛЧ Локомотиву именно после поражения от Зенита. В этом может всё повториться, чего не хотелось бы. Но, и терять очки с Краснодаром три очка Зениту не резон. Золотая серединка располагается в ничьей. Пусть будет ничья, а чемпионом Зенит станет дома.
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