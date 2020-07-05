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    Малком, Азмун и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Краснодаром»

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Зенита» на матч 26-го тура РПЛ.

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Рамирес, Мартынович, Уткин, Ольссон, Кайо, Вандерсон, Вилена, Берг.

    Запасные: Синицын, Адамов, Сорокин, Фернандеш, Черников, Кабелья, Сулейманов, Сергеев, Кутовой, Воротников, Онугха.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 19:26
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1203

      волчарик 7 минут назад

      Красивого футбола,чтоб запомнилась игра,а не спорные моменты.

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      Рейтинг: +36

      Фанат Рубина 32 минуты назад

      да состав у зенита не меняется какой тур, многие наши эксперты говорили что благодаря матчам по 2 на неделе будут новые лица клубах появляться ***..
      зенит это опухоль раковая в российском футболе

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      Рейтинг: +3263

      AtticusFinch 32 минуты назад

      Загадка века - Зенит будет сливать и выигрывать дома, или выигрывать и сливать дома Сочи!?)

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      Рейтинг: +1203

      волчарик > AtticusFinch 9 минут назад

      В чем загадка?Состав не для слива.И ведь понятно,как только выиграют,состав сильно изменится.

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      Рейтинг: +3263

      AtticusFinch > волчарик 5 минут назад

      Состав не для слива?ахаахахах)а что они по твоему 10-классников как Ростов должны выставлять для слива!?)))что бы их потом обвиняли в сливе?

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      Рейтинг: +1203

      волчарик > AtticusFinch 3 минуты назад

      Недолго ждать осталось,увидим.

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