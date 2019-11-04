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    Мюллер – о победе в Кубке Германии: «Немного грустный момент»

    Футболист «Баварии» Томас Мюллер дал комментарий после финального матча Кубка Германии против «Байера» (4:2). Ему грустно.

    «На самом деле, это немного грустный момент. Чемпионат является нашей ежедневной работой, и мы хотели доиграть его до конца. Но когда в таком финале нет болельщиков... Во время вручения кубка я на минуту задумался. Это не то же самое», – сказал Мюллер.

    • «Бавария» взяла Кубок в 20-й раз.
    • В этом сезоне баварцы также взяли Бундеслигу.
    • В августе «Бавария» продолжит борьбу за Лигу чемпионов.

    Источник: официальный сайт «Баварии»

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