Мюллер – о победе в Кубке Германии: «Немного грустный момент»

Футболист «Баварии» Томас Мюллер дал комментарий после финального матча Кубка Германии против «Байера» (4:2). Ему грустно.

«На самом деле, это немного грустный момент. Чемпионат является нашей ежедневной работой, и мы хотели доиграть его до конца. Но когда в таком финале нет болельщиков... Во время вручения кубка я на минуту задумался. Это не то же самое», – сказал Мюллер.