«Бизнес Online»: «Рубин» согласен перенести матч с «Оренбургом»

«Оренбург» готовит письмо «Рубину» с просьбой перенести матч 26 тура в Казани.

По информации «Бизнес Online», казанский согласен сыграть 19 июля, когда будут проходить матчи Кубка России.

Предыдущие два тура «Оренбург» не смог провести из-за карантина в команде. В матчах с «Краснодаром» и «Уралом» оренбуржцам засчитали технические поражения.

Участие клуба в дальнейших матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований на коронавирус.