«Бизнес Online»: «Рубин» согласен перенести матч с «Оренбургом»

«Оренбург» готовит письмо «Рубину» с просьбой перенести матч 26 тура в Казани.
По информации «Бизнес Online», казанский согласен сыграть 19 июля, когда будут проходить матчи Кубка России.
Предыдущие два тура «Оренбург» не смог провести из-за карантина в команде. В матчах с «Краснодаром» и «Уралом» оренбуржцам засчитали технические поражения.
Участие клуба в дальнейших матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований на коронавирус.
- «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице.
- «Рубин» идет в РПЛ 12-м.
- Игра между клубами должна состояться 5 июля.
Источник: «Бизнес Online»