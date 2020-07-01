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  • «Бизнес Online»: «Рубин» согласен перенести матч с «Оренбургом»

«Бизнес Online»: «Рубин» согласен перенести матч с «Оренбургом»

1 июля 2020, 14:13
2

«Оренбург» готовит письмо «Рубину» с просьбой перенести матч 26 тура в Казани.

По информации «Бизнес Online», казанский согласен сыграть 19 июля, когда будут проходить матчи Кубка России.

Предыдущие два тура «Оренбург» не смог провести из-за карантина в команде. В матчах с «Краснодаром» и «Уралом» оренбуржцам засчитали технические поражения.

Участие клуба в дальнейших матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований на коронавирус.

  • «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице.
  • «Рубин» идет в РПЛ 12-м.
  • Игра между клубами должна состояться 5 июля.

Источник: «Бизнес Online»
Оренбург Рубин
Комментарии (2)
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JTherry
1593603042
"В матчах с «Краснодаром» и «Динамо» оренбуржцам засчитали технические поражения..." причем здесь Динамо?
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