Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    «Бизнес Online»: «Рубин» согласен перенести матч с «Оренбургом»

    «Оренбург» готовит письмо «Рубину» с просьбой перенести матч 26 тура в Казани.

    По информации «Бизнес Online», казанский согласен сыграть 19 июля, когда будут проходить матчи Кубка России.

    Предыдущие два тура «Оренбург» не смог провести из-за карантина в команде. В матчах с «Краснодаром» и «Уралом» оренбуржцам засчитали технические поражения.

    Участие клуба в дальнейших матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований на коронавирус.

    • «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице.
    • «Рубин» идет в РПЛ 12-м.
    • Игра между клубами должна состояться 5 июля.

    Источник: «Бизнес Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:13
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      Фанат Рубина 1 час назад

      дауны бл*ть, в итоге об Рубин просто вытерли ноги, как в истории с суторминым так и здесь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5162

      JTherry 1 час назад

      "В матчах с «Краснодаром» и «Динамо» оренбуржцам засчитали технические поражения..."
      причем здесь Динамо?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77501
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru