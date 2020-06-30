Хакими прилетел в Милан для завершения трансфера в «Интер»

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими находится в Милане, информирует Николо Скира. Он прилетел, чтобы пройти медосмотр для «Интера».
После прохождения процедур Хакими подпишет с «Интером» пятилетний контракт. Интерес к игроку также проявляли «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
- В текущем евросезоне сезоне Хакими забил девять голов и сделал десять ассистов в 45 матчах.
- Футболист принадлежит «Реалу», контракт с которым рассчитан еще на два года.
- Рыночная стоимость игрока – 54 миллиона евро.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (74,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.