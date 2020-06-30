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Хакими прилетел в Милан для завершения трансфера в «Интер»

30 июня 2020, 12:14
9

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими находится в Милане, информирует Николо Скира. Он прилетел, чтобы пройти медосмотр для «Интера».

После прохождения процедур Хакими подпишет с «Интером» пятилетний контракт. Интерес к игроку также проявляли «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

  • В текущем евросезоне сезоне Хакими забил девять голов и сделал десять ассистов в 45 матчах.
  • Футболист принадлежит «Реалу», контракт с которым рассчитан еще на два года.
  • Рыночная стоимость игрока – 54 миллиона евро.

Источник: твиттер Николо Скиры

Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (74,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Испания. Примера Интер Реал
Комментарии (9)
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Dgad
1593509165
Тут я Реал не особо понимаю, он что самим что-ли не нужен? Я бы не сказал что Карвахаль круто играет последние два сезона, так еще и не молодеет
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Skull_Boy
1593510903
А вот это круто, выиграть борьбу у Челси 5 баллов менеджменту пиццерии
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Cules2013
1593515610
А Реалу такой защ не нужен? Или У БД нет денег его выкупить? Непонятно.
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dinar7777dinar
1593530032
топ трансфер для интера очень сильное усиление ! а все ругают барсу )))) реал реально теряет игрока основы ! карвахаль уже ни о чем.
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Hektor 84
1593531371
Топ трансфер. Впервые за долгое время в Интере появился топ крайний защитник.
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DeStar
1593532496
мда, ладно бы в аренду отдали,а 1. - нахрена его продавать, и 2. Нахрена милан ашраафу? в бд и то лучше было бы
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Kurt Angel
1593583763
ууу ну не в ту команду он пошел...ой не в ту....(
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