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    Хакими прилетел в Милан для завершения трансфера в «Интер»

    Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими находится в Милане, информирует Николо Скира. Он прилетел, чтобы пройти медосмотр для «Интера».

    После прохождения процедур Хакими подпишет с «Интером» пятилетний контракт. Интерес к игроку также проявляли «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    • В текущем евросезоне сезоне Хакими забил девять голов и сделал десять ассистов в 45 матчах.
    • Футболист принадлежит «Реалу», контракт с которым рассчитан еще на два года.
    • Рыночная стоимость игрока – 54 миллиона евро.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (74,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8435

      Skull_Boy 36 минут назад

      А вот это круто, выиграть борьбу у Челси 5 баллов менеджменту пиццерии

      0
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      Рейтинг: +2419

      Dgad 1 час назад

      Тут я Реал не особо понимаю, он что самим что-ли не нужен? Я бы не сказал что Карвахаль круто играет последние два сезона, так еще и не молодеет

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